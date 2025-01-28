Parcae был необходим для предотвращения перерастания геополитической напряженности в ядерную войну.

Во времена Холодной войны существовал сверхсекретный проект Parcae, который был окутан тайной на протяжении более 30 лет. Он предоставил США огромные возможности в области электронного прослушивания, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что Parcae был необходим для поддержания принципа взаимного гарантированного уничтожения и предотвращения перерастания геополитической напряженности в ядерную войну.

В издании поделились, что США разработали этот проект в начале 1970-х годов на фоне расширения советского флота. Тогда СССР работал над созданием атомных крейсеров класса "Киров", которые обещали изменить динамику мировой военно-морской мощи.

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США поняли, что им нужно устранить критический пробел в наблюдении. В издании напомнили слова инженера-электрика Ли М. Хаммарстрома, который говорил о том, что Штаты опасались того, что СССР первым может нанести удар ядерным оружием.

В США уже существовала спутниковая программа ELINT, которая была способна обнаруживать и локализовать советские радиолокационные излучения. Тем не менее для американского разведывательного сообщества этого было недостаточно.

В издании подчеркнули, что в 1971 году масштабные военно-морские учения выявили дополнительные уязвимости в спутниковых разведывательных системах США. Это потребовало надежных и быстрых механизмов реагирования.

Примерно в то время и была задумана система Parcae. Это самая передовая на сегодняшний день орбитальная система электронной разведки, которая смогла заполнить критический пробел в глобальном морском наблюдении США.

В издании отметили, что спутники Parcae были одним из самых тщательно охраняемых секретов правительства США. Этот проект скрывали даже от тех людей, которые находились в значительной части военного истеблишмента. Только в июле 2023 года Национальное разведывательное управление признало существование этих спутников.

Спутники Parcae в некоторой степени были основаны на своих предшественниках 1960-х годов, добавили в издании. Одним из них был спутник GRAB, запущенный в космос в 1960 году под видом научного эксперимента.

Об основной задаче GRAB стало известно только в 1998 году. Тогда выяснилось, что спутник проводил мониторинг излучений советских радаров.

Уже в 1962 году США запустили проект Poppy, который продолжался до 1977 года. В издании подчеркнули, что он расширил возможности спутниковой разведки с помощью нескольких спутников.

Первая миссия Parcae была запущена в 1976 году. Она ознаменовала значительную эволюцию в спутниковой разведке.

В издании уточнили, что ранние миссии использовали ракету Atlas F для развертывания трех спутников в точных орбитальных формациях. Позже был совершен переход на более мощную ракету Titan IV-A.

Ключевым технологическим достижением во время работы над Parcae стало внедрение стабилизирующей стрелы с градиентом гравитации. Это устройство, имеющее длинную выдвижную руку с грузом на конце, которое позволяло точно контролировать ориентацию спутника, обеспечивая непрерывное выравнивание его антенн по направлению к Земле, объяснили в издании.

Журналисты рассказали, что спутники работали в триадах и использовали высокоточные, синхронизированные часы для обнаружения и триангуляции советских военно-морских излучений. Это значительно расширило возможности наблюдения за морем ВМС США .

В издании отметили, что спутники Parcae могли передавать информацию в считанные минуты, что позволяло быстро принять военные решения в случае непредвиденных обстоятельств. Также простые отчеты со временем эволюционировали до автоматически генерируемых карт, которые отображали важную информацию.

Более того, проект Parcae, в частности его коммуникационные сети Tactical Receive Equipment and Related Applications Broadcast, сыграли важную роль во время таких конфликтов, как операция "Буря в пустыне", добавили в издании. Эта сеть позволяла быстро совершать обмен разведданными, включая изображения в реальном времени.

В издании резюмировали, что все те люди, которые участвовали в проекте Parcae, часто вспоминают его как вершину карьеры и период интенсивного профессионального самовыражения. Тем не менее полная история Parcae, все ще полна засекреченных подробностей.

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