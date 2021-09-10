При этом приложение "Дія" будет работать в штатном режиме.

Портал государственных услуг "Дія" 10 сентября не будет работать в связи с установкой обновлений.

Об этом сообщает "Дія" в Facebook.

"Сегодня ночью "Дія" будет обновлять адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель обновлений - безошибочное отражение принадлежности населенных пунктов к общинам.

Ожидается, что обновление продлится около суток, то есть ориентировочное время возобновления работы портала – 2:00 субботы, 11 сентября.

"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее", – заявили в там.

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При этом в "Дії" уточнили, что обновления происходят на портале "Дія" — https://diia.gov.ua/, а не в приложении.

"Приложение будет работать в штатном режиме. Поэтому е-документы будут рядом с вами", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в приложении "Дія" заработал сервис "Е-регистрация" для военнообязанных, призывников и резервистов.

До этого Министерство цифровой трансформации сообщило, планирует внедрить в сервис "Дія" возможность онлайн-подачи заявления о регистрации брака, а также ряд других функций.

Автор: Екатерина Гирнык