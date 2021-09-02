Пока услуга доступна в тестовом режиме и для жителей только 7 городов.

В приложении "Дія" заработал сервис "Є-реєстрація" для военнообязанных, призывников и резервистов.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Это нововведение прежде всего касается тех людей, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и у кого есть имеющиеся и правильно оформленные все необходимые документы. Пока эта система доступна только для владельцев ID-карт. Ранее процедура смены места регистрации занимала от трех дней, часто процесс растягивался на две недели. Людям нужно было посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы сняться с воинского учета в одном городе и стать в другом", - отметили в Директорате политики цифровой трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Минобороны, который осуществляет внедрение системы.

Но пока, чтобы сняться с воинского учета в одном городе и стать в другом необходимо лишь заполнить электронное заявление.

"Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал "Дія". Человек заполняет электронное заявление, вносит свои личные данные, в нужной опции выбирает, кто он — призывник, резервист или военнообязанный, вносит личный номер регистрации. Согласно поданной заявке, "Дія" делает запрос в уже сформированный Единый государственный реестр военнообязанных, призывников и резервистов. После проверки информации данные о новом месте регистрации автоматически передаются в территориальные центры предоставления административных услуг. То есть вся процедура занимает минимум времени, без очередей и личного посещения", - поясняют специалисты.

Читайте такжеВерховный суд запретил вводить в эксплуатацию "дом-монстр" на ПодолеОтмечается, что электронная услуга "Є-реєстрація" пока работает в тестовом режиме в Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Мариуполе, Кривом Роге, а также В Киеве.

Обращается внимание, что сейчас параллельно функционирует бумажный вариант изменения регистрации места жительства.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минцифры рассказали, когда можно подать заявление на регистрацию брака онлайн.

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Автор: Инна Андалицкая