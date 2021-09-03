Ранее в приложении "действие" заработал сервис "Е-Регистрация" / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Украинцам рассказали о еще одном методе авторизации в "Дії". Отныне зайти в приложение "Дія" можно без ID-карты, а за биометрическим загранпаспортом.
Об этом сообщает сервис государственных услуг "Дія" в Telegram-канале.
"Это уже второй способ авторизации через NFC-чип. Если у вас еще нет ID-карты или ваш банк еще не подключен к BankID, то берите свой загранпаспорт", - говорится в сообщении.
Также сервис опубликовал детальное пошаговое видео, в котором рассказывается, как заходить в "Дію" по загранпаспорту.
Авторизация в "действии" через загранпаспорт
Как сообщал УНИАН, ранее в приложении "действие" заработал сервис "Є-реєстрація" для военнообязанных, призывников и резервистов.
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