Это уже второй способ авторизации через NFC-чип.

Украинцам рассказали о еще одном методе авторизации в "Дії". Отныне зайти в приложение "Дія" можно без ID-карты, а за биометрическим загранпаспортом.

Об этом сообщает сервис государственных услуг "Дія" в Telegram-канале.

"Это уже второй способ авторизации через NFC-чип. Если у вас еще нет ID-карты или ваш банк еще не подключен к BankID, то берите свой загранпаспорт", - говорится в сообщении.

Также сервис опубликовал детальное пошаговое видео, в котором рассказывается, как заходить в "Дію" по загранпаспорту.

Как сообщал УНИАН, ранее в приложении "действие" заработал сервис "Є-реєстрація" для военнообязанных, призывников и резервистов.

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Автор: Леся Лещенко