Это произойдет уже этой осенью.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, когда будет доступна услуга подачи заявления и документов на регистрацию брака на портале госуслуг "Дия".

Как сообщается на сайте "Дия" подать заявление можно будет уже этой осенью.

"Сейчас услуга в разработке, ее презентуют на новом Diia Summit, который состоится в конце октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уплачивать административный сбор за предоставление услуги можно будет на портале.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, как воспользоваться услугами "Дии" без доступа к интернетуКак сообщал УНИАН, 1 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".

По его словам, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.

В Министерстве цифровой трансформации еще в июне сообщили, что планируют внедрить в сервис "Действие" возможность онлайн-подачи заявления о регистрации брака, а также ряд других функций.

Автор: Павел Степанец