Посадочный модуль SpaceX должен будет доставить на поверхность спутника двух американских астронавтов, одна из которых станет первой женщиной на Луне.

NASA выбрало SpaceX для создания посадочного модуля HLS Starship, который высадит астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis.

В пресс-службе агентства сообщили, что компания Илона Маска получила соответствующий контракт на 2,89 млрд долл.

Читайте такжеВ США провели успешные испытания ракеты для полета на Луну (видео)В рамках программы ракета Space Launch System должна отправить на лунную орбиту корабль Orion с экипажем из четырех человек. Новому модулю предстоит доставить на поверхность спутника двух американских астронавтов, одна из которых станет первой женщиной в истории, высадившийся на Луну.

Примерно после недельного исследований поверхности посадочный модуль должен будет вернуть астронавтов обратно на орбиту, а затем Orion - на Землю.

"NASА рулит!!", - прокомментировал новость глава SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

Помимо SpaceX, на контракт NASA претендовали также компании Blue Origin и Dynetics.

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Перевод: Катерина Комолова