Ученые назвали количество инопланетных цивилизаций в галактике Млечный путь

На всю галактику с миллионами звезд лишь на нескольких десятках планет кроме Земли может быть разумная жизнь.

Земля до этого времени была уникальным миром, способным стать домом для разумной жизни. И это привело человечество к вопросу, мы действительно одни во Вселенной. Вполне возможно, что нет.

Как пишет CNN, ученые рассчитали, что в галактике Млечный путь, вероятно, существует по меньшей мере 36 активных разумных цивилизаций. Однако, через время и расстояние мы, возможно, никогда точно не сможем установить, действительно ли они существуют или существовали. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Astrophysical Journal. Предварительные расчеты Базировались на так называемом уравнении Дрейка, автором которого стал астроном и астрофизик Фрэнк Дрейк в 1961 году.

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"Дрейк разработал уравнение, которое по сути можно использовать для расчета количества умных цивилизаций в галактике Млечный путь, пригодных для контактов. Однако, многие его условия неизвестны. К тому же нужно использовать другие методы для подсчета вероятного количества пригодных для контактов цивилизаций", - говорится в исследовании.

Ученые из Университета Ноттингема разработали собственный подход.

"Ключевое отличие наших расчетов от предыдущих, которые были основаны на уравнении Дрейка, заключается в том, что мы делаем очень простые предположения относительно процесса развития жизни", - сказал профессор астрофизики Кристофер Конселис.

"Одно из них говорит о том, что жизнь возникает вполне научно. Если есть правильные условия, тогда жизнь и появляется. Это позволяет избежать вопросов, на которые не возможно дать ответ, вроде: "Какая часть планет в зоне жизни у звезд может стать местом возникновения жизни?" или: "Какое количество живых форм эволюционирует до интеллекта?". На эти вопросы нет ответов до тех пор, пока мы не найдем жизнь, чего мы до сих пор не сделали", - пояснил он.

Авторы нового исследования разработали нечто, что назвали "астробиологическим принципом Коперника", чтобы определить слабые и сильные пределы жизни в галактике. Они включают вопросы об истории формирования звезд нашей галактики и их возраст, содержание металла и вероятность того, что на их орбитах есть планеты вроде Земли, да еще и в пригодной для жизни зоне, где могла бы зародиться жизнь. Так называемая "зона жизни" находится на расстоянии от звезды, где не слишком холодно и не слишком жарко, чтобы вода в жидкой форме, а следовательно и жизнь в известном нам виде, могли существовать. Из всех факторов размещение на таком расстоянии одно из самых важных. Но, по словам Коселиса, еще важнее, чтобы звезда на протяжении миллиардов лет была стабильной.

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"Два Астробиологических предела Коперника говорят, что разумная жизнь формируется чуть меньше или чуть больше, чем за 5 миллиардов лет. Собственно, потому что на Земле пригодная для контакта цивилизация возникла через 4,5 миллиарда лет", - сказал соавтор исследования профессор Том Вестби.

Исследователи объясняют, что развитие жизни на планете за 4,5-5,5 миллиардов лет - это жесткие пределы. Но мягкие допускают, что оно может появиться в любой момент и после того, как это время прошло.

"Мы назвали эти пределы астробиологическими принципом Коперника, потому что они допускают, что наше существование ничем не особенное. Суть в том, что если условия, при которых разумная жизнь возникла на Земле, возникли и где-то в другом уголке галактики, тогда развитие интелекта там тоже может эволюционировать похожим на земной способом", - пояснил Конселис.

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Опираясь на свои расчеты на основе жестких астробиологических пределов Коперника, ученые определили, что в галактике, скорее всего, существует 36 активных и пригодных для контакта цивилизаций. Это если допустить, что жизнь во Вселенной формируется так, как это произошло на Земле. Ведь это единственный доступный человечеству пример на данный момент. Также расчеты включают условие, что родительские звезды таких планет имеют такое же содержание металлов, как и Солнце. А наша звезда богата на такие вещества.

Ученые считают, что жесткие пределы наиболее вероятны. Потому что они все равно допускают появление разумной жизни на протяжении миллиардов лет после того, как она появилось на Земле.

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