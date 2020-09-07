Компания Xiaomi провела презентацию POCO X3 NFC, который позиционируется как «игровой» смартфон среднего сегмента.
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Как сообщает DTF, новинка будет построена на новом чипе Snapdragon 732G и обладать экраном на 120 Гц, но при этом стоимость базовой версии составит всего 270 евро.
Корпус смартфона выполнен из алюминия и стекла, сканер отпечатка расположен на правой грани. Заявлена батарея на 5150 мАч и поддержка быстрой зарядки на 33 Вт.
Основная камера состоит из четырех модулей: основная на 64 МП (Sony IMX682), ультраширокоугольная на 13 МП, макро-сенсор на 2МП и 2 МП датчик глубины.
Экран с диагональю 6,67 дюйма имеет разрешение FHD+ (2400x1080) и поддерживает частоту обновления 120 Гц (и частоту опроса 240 Гц). За графику отвечает подсистема Adreno 618 Elite Gaming.
В Европе POCO X3 NFC будет поставляться в двух модификациях: 6/64 ГБ и 6/128 ГБ.. Цена базовой версии составит 230 евро, а более дорогая стоит 270 евро. Старт продаж в Европе намечен на 17 сентября.
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