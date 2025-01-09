Ученые создали 'токсичных самцов' комаров для борьбы со смертельными болезнями

Самцы во время спаривания передают самкам большую дозу токсинов, что значительно сокращает их жизнь и возможность размножения.

Исследователи из Университета Маккуори в Австралии представили инновационный метод борьбы с комарами - переносчиками таких опасных заболеваний, как лихорадка Денге и Зика. Техника "токсичного самца" (TMT), основывается на генетической модификации самцов комаров, которые во время спаривания передают самкам смертельную дозу токсинов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Как это работает

Самцов комаров модифицируют для производства ядов, взятых из пауков и актиний. Эти токсины, переданные самкам во время спаривания, сокращают их продолжительность жизни, тем самым снижая их способность кусать людей и распространять болезни.

В отличие от традиционных методов, таких как инсектициды или метод стерильного насекомого (SIT), TMT действует быстрее и целенаправленнее, не вредя полезным насекомым.

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"Это первая биотехнология, которая работает так же быстро, как пестициды, но без вреда для экосистемы", - отметил ведущий автор исследования Сэм Бич.

Результаты исследования

Лабораторные эксперименты: в тестах с плодовыми мушками самки, которые спаривались с модифицированными самцами, теряли от 37% до 64% своей обычной продолжительности жизни.

Компьютерное моделирование: модели предполагают, что использование TMT может снизить способность Aedes aegypti (основного переносчика Денге и Зика) кусать людей на 40-60%, что значительно превышает эффективность многих существующих методов.

TMT влияет только на самок-переносчиков болезней и не вредит другим видам. Яды действуют только на беспозвоночных и имеют низкую токсичность при попадании в организм полезных насекомых или млекопитающих, включая людей.

TMT может стать ответом на растущую проблему резистентности комаров к химическим средствам.

Исследователи признают, что перед внедрением техники в дикую природу необходимо провести тщательные испытания, в частности тесты на безопасность и эффективность на комарах.

"Это инновация, которая может изменить правила игры", - сказал доцент Мацей Маселко, подчеркнув важность ускорения исследований для борьбы с глобальными эпидемиями.

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