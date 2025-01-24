По словам исследователей, змеиные шкуры используют только воробьиные птицы.

Птицы вкладывают змеиные кожи в свои гнезда не просто для украшения, а для того, чтобы отпугивать хищников. В частности, недавнее исследование показало, что птицы, которые гнездятся в дуплах, значительно чаще используют в своих гнездах змеиные шкуры, чем те, которые строят гнезда на открытом воздухе, пишет earth.com.

Почему птицы используют змеиные шкуры?

На птиц обычно охотятся мелкие млекопитающие, которые также являются добычей для змей. Однако если птицы размещают в своих гнездах сброшенные змеиные шкуры, то эти млекопитающие будут испытывать естественный страх, как перед змеями.

"Что едят змеи? Они едят много мышей и мелких млекопитающих. Мы считаем, что эволюционная история вредных взаимодействий между мелкотелыми хищниками птиц, которых часто едят змеи, должна заставить этих хищников бояться змеиной кожи внутри гнезда", - объяснил ведущий автор исследования Ваня Роувер, старший научный сотрудник Корнельского университета.

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Такой инстинктивный страх может заставить хищников избегать гнезд, которые выстланы змеиными шкурами, эффективно уменьшая вероятность нападения. По предположениям исследователей, такое поведение могло развиться как специфический защитный механизм для повышения выживаемости яиц и птенцов в полых гнездах.

Также результаты исследования показали, что змеиные шкуры используют только воробьиные птицы.

"Мы пытались выяснить, почему птицы тратят столько времени и усилий на поиск этого странного материала", - подчеркнул Роувер.

Чтобы подтвердить такие выводы, ученые проанализировали исторические записи о гнездах 1800-х и 1950-х годов.

"Эти записи, которые тщательно велись первыми орнитологами, документировали конструкцию гнезд, виды и места расположения по всей территории Соединенных Штатов. Данные совпали с первоначальными выводами команды: в гнездах с полостями в 6,5 раза чаще встречались змеиные кожи, чем в гнездах с открытой чашечкой", - подчеркнули в материале.

Другие причины использования змеиных шкур

Также исследователи рассмотрели другие преимущества использования змеиных шкур, к примеру, уменьшение количества паразитов в гнезде, изменение микробных сообществ в гнезде или сигнализация о родительских качествах. Однако результаты исследования в первую очередь подтвердили слова ученых об отпугивании хищников.

"Полученные данные подчеркивают приспособленность птиц к использованию окружающей среды для защиты своего потомства. Выбирая и используя такой необычный материал, гнездящиеся в полостях птицы демонстрируют сложную стратегию выживания, которая, вероятно, эволюционировала для решения конкретных экологических проблем", - считают в earth.com.

Другие интересные факты о птицах

Ранее ученые рассказали, где у птиц находятся уши. По их словам, по сравнению с большими человеческими ушами, птицы имеют просто отверстие, через которое могут все слышать.

Также исследование показало, что певчие птицы общаются с другими видами во время миграции. В частности птицы могут передавать звуки во время полета, чтобы сигнализировать о своем виде, возрасте и поле.

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