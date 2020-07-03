Сатурн спас Землю от поглощения "жадным" Юпитером

Появление массивного Сатурна в Солнечной системе позволило Земле и другим планетам внутреннего круга сформироваться и безопасно существовать.

Два гиганта Солнечной системы: Юпитер и Сатурн, - будут господствовать в небе в этом месяце. Сияя на юге на протяжении всей ночи, планеты ближе всего подойдут к Земле именно в июле.

"Но несмотря на то, что они находятся за сотни миллионов километров, глядя на эти далекие миры, просто подумайте вот о чем: наша Земля обязана своим существованием орбитальному расстоянию между Юпитером и Сатурном", - пишет на страницах The Independent британский астроном Найджел Хенбест.

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Наша Солнечная система образовалась более 4 миллиардов лет назад из спирального диска газа и космической пыли, который вращался вокруг молодого Солнца. С помощью новых мощных телескопов вроде ALMA, расположенного в Чили, астрономы могут теперь видеть такие диски вокруг новообразованных звезд и наблюдать за тем, как газ и пыль постепенно становится планетами. Вокруг только образованного Солнца в свое время конденсировались два огромных пузыря, которые стали даже больше, когда их гравитация притянула газы вокруг. Один из этих пузырьков в итоге стал в 318 раз более массивным, чем Земля, а другой - в 95 раз. Эти планеты сегодня называют Юпитер и Сатурн.

Существует разительное различие между структурой Солнечной системы и большинством других планетарных систем, которые астрономы открыли за последние 25 лет. У нас нет по-настоящему больших планет на расстоянии между звездой и местом, где сейчас находится Юпитер. На этом пространстве лежат только маленькие Меркурий, Венера, Земля и Марс. Но космической нормой оказалось существование вблизи Солнца нескольких "супер-Земель" - планет, которые обычно в пять раз тяжелее, чем наша. Много других систем содержат также "горячий Юпитер", то есть планету с такой же массой, как и у Юпитера. Но такой мир вращается вокруг звезды ближе, чем Меркурий вокруг Солнца. Это странно, потому что так близко к звезде не должно быть достаточно газа и пыли для формирования подобной планеты.

Большинство астрономов считают, что горячий Юпитер на самом деле родился на большем расстоянии. Поглотив остатки материи вокруг себя, планета теряет свою орбитальную энергию и постепенно начинает двигаться внутрь системы. Пробиваясь через внутренний круг, она или сбивает местные планеты в звезду, где они сгорают, либо же выбивает их в космос.

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С космической точки зрения, наша Солнечная система - чудак. Поскольку четыре меньшие планеты лежат между звездой и гигантом. Чтобы объяснить это, автор указывает на теорию "большого сцепления", которую сформулировала международная команда астрономов. Согласно ей, Юпитер сначала начал двигаться к Солнцу, а потом неожиданно изменил свое поведение и вернулся на начальную орбиту.

Если вернуться к временам зарождения Солнечной системы, эта теория говорит, что Юпитер сформировался там, где сейчас кольцо астероидов. Как и гиганты в других планетарных системах, он поглотил газы вокруг себя и начал по спирали двигаться к звезде. На своем пути он "расчистил" все газы и пыль во внутреннем круге. Именно поэтому супер-Земля так и не сформировалась в регионе.

Но когда казалось, что Юпитер вот-вот поглотит все, что лежало между ним и Солнцем, уничтожив все шансы на формирование Земли и став первой планетой в системе, на помощь пришла другая планета. Сатурн сформировался дальше, чем лежала орбита Юпитера. И он тоже постепенно мигрировал. Юпитер был чуть дальше от места, где сейчас расположен Марс, когда произошла "магическая вещь".

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Два великана достигли точки, в которой Сатурн вращался вокруг Солнца дважды за то же время, когда Юпитер преодолевал этот путь трижды. Теперь планеты часто пересекаются. И их гравитационное притяжение сохраняет постоянный ритм.

Со временем Юпитер и Сатурн при таком взаимодействии стабилизировались на своих орбитах. Поскольку "жадный" гигант прекратил приближаться к звезде, во внутреннем круге системы остался материал для образования меньших миров. Один из них - это наша Земля.

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