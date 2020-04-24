Bloomberg: В Швейцарии ученый создал сенсор для обнаружения коронавируса

Разработчик считает, что его изобретение было бы полезным в больницах, на железнодорожных вокзалах и в школах.

Профессор Швейцарского федерального института технологий Чинь Вонг потратил последние два года на разработку сенсора, который измеряет уровень вредных бактерий в воздухе. Теперь, когда вспыхнула пандемия COVID-19, он понял, что может настроить свое устройство на обнаружение нового коронавируса.

Как пишет Bloomberg, по мнению Вонга, его сенсор может быть полезным в людных местах, таких как больницы, железнодорожные вокзалы или школьные классы. Устройство до сих пор на этапе разработки. Однако, оно достаточно чувствительно, чтобы отличить новый коронавирус от SARS, который вызвал эпидемию в 2003 году.

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Система сигнализации на основе сенсора может быть полезной, пока ученые ищут эффективную вакцину. Коронавирус убил более 184 тысяч пациентов по всему миру и заставил миллионы людей запереться дома, чтобы замедлить его распространение.

"Для борьбы с вирусом или любой эпидемией очень важно иметь инструмент раннего предупреждения. Сенсор дает вам шанс действовать немедленно", - пояснил Вонг.

Устройство базируется на крошечных золотых структурах, которые содержат синтетические молекулы. Эти молекулы отвечают уникальному генетическому материалу коронавируса. Когда SARS-CoV-2 соединяется с этими синтетическими молекулами, сенсор проверяет, какой вирус он поймал, а после этого отсылает сигнал тревоги. Используя финансирование института в Цюрихе, команда Вонга до сих пор применяет различные образцы патогенов к сенсору, собирает сигналы с него и анализирует их с помощью компьютера.

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Вонг говорит, что помощь от производителей могла бы ускорить процесс разработки, автоматизации, а также сбора необходимых данных.

Издание пишет, что полевое использование сенсора станет возможным примерно через год. Это достаточно долго. Однако, ученые обещают, что работа над вакциной от коронавируса может занять до 18 месяцев.