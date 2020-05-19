"Раздался сильный взрыв": падение метеорита в России попало на видео

На кадрах видно, как по небу стремительно летит яркий объект, а когда приближается к земле, он гаснет.

В ночь на 19 мая камеры наблюдения и авторегистраторы зафиксировали падение яркого метеорита в российском городе Канск.

Читайте такжеМетеоритное чудо: появились фото звездопада Лириды (фоторепортаж)Как передает ТСН, видео активно распространяют в сети.

Очевидцы рассказывают, что после падения слышали громкий взрыв. По их словам, падение метеорита было видно и за пределами города в нескольких соседних районах.

«Над моей головой во дворе очень низко пролетел метеорит, да так, что осветил весь двор. Через минуту раздался сильный взрыв звуковой волной», – заявила одна из местных жительниц.

На кадрах видно, как по небу стремительно летит яркий объект, а когда приближается к земле, он гаснет.

По словам журналистов, в управлении МЧС региона заявили, что не получали от местных никаких жалоб относительно ночного инцидента.

Ранее УНИАН сообщал, как в феврале в утреннем небе над Хорватией взорвался метеор.