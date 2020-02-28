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Тряслись окна: в утреннем небе над Хорватией взорвался метеор (видео)

17:04, 28 февраля 2020
Наука и IT
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Сгорание зафиксировала камера видеорегистратора / скриншот

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Хорватской астрономической федерации.

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"Этим утром около 10:30 – 10:31 над Хорватией взорвался болид, метеор большой яркости", - утверждается в сообщении. Сгорание зафиксировала камера видеорегистратора.

После яркой вспышки раздался громкий звук, который был слышен в Загребе около 10:34. Взрыв длился несколько секунд, в некоторых местах в это время тряслись окна.

Считается, что болид сгорел на высоте свыше 30 километров над поверхностью Земли. Это явление было видно на большинстве территории Хорватии, а также в Италии. В итальянском городке Фано удалось записать видео сгорания.

Предполагают, что метеорит упал над северной Хорватией, однако для точного определения места необходимые данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения.

Возможно, части болида упали на землю, но их точное местоположение не известно.

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