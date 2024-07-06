Исследователи проанализировали медицинские записи почти 1,7 миллиона человек с диабетом 2 типа за более чем десятилетие.

Препараты для лечения диабета и ожирения GLP-1 (лекарства, которые помогают контролировать уровень глюкозы в крови, в частности Ozempic и Wegovy) могут помочь снизить риск развития некоторых видов рака. К такому выводу пришли ученые. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале JAMA Network Open, пишет CNN.

Отмечается, что люди с избыточным весом или ожирением имеют более высокий риск развития 13 видов рака, и этот риск возрастает по мере того, как дольше человек страдает от ожирения.

Новое исследование показало, что у людей с диабетом 2 типа, которых лечили классом препаратов GLP-1, значительно реже диагностировали 10 из 13 раковых заболеваний, связанных с ожирением, чем у тех, у кого был прием инсулина.

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Вместе с тем ученые пришли к выводу, что лечение GLP-1 не связано со снижением риска рака молочной железы в постменопаузе. Не повлияли эти препараты и на риск развития рака желудка и рака щитовидной железы.

Для этого исследования ученые из Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв и системы MetroHealth проанализировали медицинские записи почти 1,7 миллиона человек с диабетом 2 типа за более чем десятилетие.

Напомним, ранее сообщалось, что препаратом для похудения можно лечить хронические болезни почек.

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