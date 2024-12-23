По словам исследователей, маленькие изменения в ядре Земли влияют на вращение планеты.

На Земле цикл день-ночь определен четко, ведь каждые сутки заканчиваются за 24 часа до начала следующих. Поэтому это является своеобразным мерилом, по которому живут люди, соблюдая часовой механизм, пишет science alert.

В то же время сама планета является не такой точной, ведь ее вращение не придерживается строго 24-часового временного интервала.

"Многие колебания продолжительности земных суток имеют известные причины. Но в масштабах от десятилетий до тысячелетий ученые заметили незначительные колебания продолжительности дня, которые немного сложнее определить", - рассказывают в материале.

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Таким образом команда геофизиков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха утверждает, что нашла ответ на этот вопрос в расплавленном железном ядре Земли, маленькие изменения в котором влияют на вращение планеты.

По словам исследователей, есть несколько различных колебаний, которые влияют на изменение продолжительности земных суток. Одно из них составляет примерно 1,72 миллисекунды в столетие и вызвано Луной, а также медленными колебаниями земной коры там, где раньше ее утяжелял древний лед. Кроме того, на вращение Земли может влиять и изменение объемов воды, ведь масса смещается под ее поверхностью, так же как и объемы льда.

"В десятилетних масштабах колебания от 2 до 3 миллисекунд связаны с крупномасштабными потоками в жидком ядре Земли. Но каждую тысячу лет происходит еще одно колебание - примерно 3-4 миллисекунды, и его причина непонятна. Время колебаний согласуется с движением на границе ядра и мантии, но предыдущая попытка 2006 года связать модель с данными наблюдений была не совсем успешной", - напомнили в издании.

По словам швейцарских ученых, с тех пор существенно улучшились методы теоретического моделирования и сбор данных наблюдений, поэтому они решили провести такое исследование еще раз.

Чтобы точно определить правильное колебание, команде необходимо было вычесть все другие известные колебания. То есть им нужно было тщательно смоделировать изменения объема льда и воды и определить, как они меняют вращение земли. Кроме того, нужно было учесть влияние притяжения Луны и эластичной земной коры.

"Исследователи использовали нейронную сеть, а также измерения магнитного поля Земли, полученные из горных пород, и современные измерения магнитного поля. Они также использовали предыдущую работу, которая предоставила исчерпывающую историю вращения Земли на основе данных о затмениях и лунных затмениях - когда Луна заслоняет планету или звезду - вплоть до 720 года до нашей эры", - подчеркнули в science alert.

В конце концов результаты показали, что влияние сдвигов в массе льда и воды Земли было гораздо меньшим, чем считалось ранее. Более того, колебания на тысячелетних временных масштабах согласуются с упрощенной моделью магнитогидродинамики внешнего жидкостного ядра Земли.

"Наши результаты показывают важность внутренней геодинамики для долговременных колебаний длины дня, особенно из-за движения жидкости во внешнем ядре Земли. Однако, несмотря на существующие недостатки, включая отсутствие комплексной физической модели, которая бы учитывала различные компоненты динамики ядра, существует достаточная мотивация для совершенствования имеющихся на сегодня моделей ядра Земли", - отметили ученые в своей статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, одно из исследований показало, что мастодонты сосуществовали с людьми тысячелетиями, хотя ранее считалось, что первые люди, прибывшие в Америку, их истребили.

Также в Антарктиде была замечена колоссальная потеря морского льда. По словам ученых, такое изменение может иметь огромное влияние на климат.

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