Когда их выпустят в релиз, глава Tesla все еще не говорит.

Глава Tesla Илон Маск показал новое видео с участием своего человекоподобного робота Optimus. Впервые его прототип продемонстрировали в октябре 2022 года – и с тех пор инженеры добились значительных успехов.

Если год назад андроид не мог передвигаться и взаимодействовать без участия человека, то теперь он куда умнее и проворнее – его научили самостоятельно сортировать предметы и даже заниматься йогой, удерживая собственный вес на одной "ноге".

В будущем такие андроиды будут работать на заводах и делать другие скучные вещи вместо людей, но пока они лишь перекладывают разноцветные кубики в лаборатории. Для этого робот использует свою сквозную обученную нейронную сеть.

Рост такого робота 172 см, вес – почти 60 кг. Он двигается со скоростью 8 км/ч и может поднять грузы до 20 килограмм. Согласно задумке, Optimus призван заменить большую часть рутинной человеческой работы. При этом в Tesla уверяют, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

Когда их выпустят в релиз, Илон Маск все еще не говорит. Tesla рассчитывает, что потенциальный рынок для Optimus составляет 10–20 млрд устройств, а в будущем роботехническое направление станет основным с точки зрения прибыли компании.

Предполагается, что стоимость такого робота составит до 20 тысяч долларов (около 740 тыс. грн), что в несколько раз меньше современных аналогов.

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