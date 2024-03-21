На опубликованном видео пациент может самостоятельно двигать курсором на экране компьютера своими мыслями.

В нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink опубликовали видео, в котором показали первого человека, которому вживили чип в мозг.

Как сообщает издание The Washington Post, это будет еще одной вехой развития для компании, которая в прошлом году получила одобрение от Управления по продовольствию и медикаментам США на проведение испытаний своего электронного мозгового имплантата на людях.

В опубликованном видео в социальной сети Маска X, 29-летний пациент сказал, что его зовут Ноланд Арбо и что он был парализован вниз от плеч после несчастного случая около восьми лет назад. Арбо сказал, что любит играть в шахматы, и на видео он продемонстрировал как самостоятельно перемещает курсор, чтобы играть в компьютерные шахматы.

Отмечается, что устройство Neuralink и конкурирующие продукты разработаны для считывания активности мозга, чтобы расшифровать, какое движение намеревается сделать человек, а затем запустить команду для выполнения этого действия.

Пациент сказал, что сначала он практиковался в попытках двигать рукой, пока не стало интуитивно понятным представить движение курсора.

Видео с Арбо появилось почти через три года после того, как Neuralink опубликовал видео, на котором изображена обезьяна, которая разумом играет в понг. Тогда компания подверглась критике за обращение с животными во время разработки мозгового импланта.

Работа Neuralink Маска - что известно

В 2021 году американская компания Neuralink показала видео с обезьяной, которая играет в видеоигру без джойстика или каких-либо кнопок - только "силой мысли".

В сентябре 2023 года Илон Маск признал, что во время испытания умирали обезьяны, но он утверждал, что ни одна из смертей не была связана с имплантацией. Однако расследование, проведенное изданием WIRED, показало обратное.

Журналисты выяснили, что некоторых животных усыпили после того, как их состояние здоровья ухудшилось после имплантации мозгового чипа.

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