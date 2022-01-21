Вспышку зафиксировали специалисты NASA.

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали и показали мощную вспышку на Солнце.

Видео опубликовано на официальной странице ведомства в Instagram.

Вспышка достигла пика в 06:01 UTC 20 января. Ее смогли зафиксировать с помощью Обсерватории солнечной динамики (SDO), которая постоянно наблюдает за Солнцем.

"Солнечные вспышки – это мощные выбросы энергии. Обычно они происходят в активных областях, то есть в областях на Солнце, отмеченных сильным присутствием магнитных полей. По мере развития этих магнитных полей они могут достигать точки нестабильности и высвобождать энергию во многих формах, включая электромагнитное излучение, которое наблюдается в виде солнечных вспышек",– сообщили в NASA.

В агентстве добавили, что вспышки и солнечные извержения могут влиять на радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов.

Ранее сообщалось, что NASA запустило в космос самый мощный телескоп за всю историю "Джеймс Уэбб" за 10 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: