В районах средних и высоких широт спутника может находиться вода в значительных количествах, считают исследователи.

На Луне обнаружили частицы воды, которые могли образоваться в результате взаимодействия солнечного ветра с минеральными оксидами в лунной почве.

К такому выводу пришли геохимики из Китайской академии наук Юйчэн Сю и Хэн-Ци Тянь в ходе исследования лунного грунта, доставленного на Землю в рамках космической миссии "Чанье-5", пишет Science Alert.

Отмечается, что данного исследование лунного грунта позволил ученым предположить, что содержащиеся в нем частицы воды могли попасть на спутник Земли с Солнца.

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По их мнению, в районах средних и высоких широт спутника может находиться вода в значительных количествах. Все это благодаря взаимодействию солнечного ветра с лунной почвой.

Ученые уверены, что результаты исследования могут повлиять на восприятие происхождения и распределения воды на Луне.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря 2022 космический корабль Orion, который NASA запустило с миссией на Луну в середине ноября 2022 года, успешно вернулся на Землю.

Сообщалось, что корабль прошел 1,4 миллиона миль в Космосе, облетел Луну и собрал данные, которые подготовят астронавтов к будущим миссиям Artemis.

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