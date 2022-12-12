Агентство NASA возобновило лунную миссию через 50 лет после последней высадки американских астронавтов на Луну.

Космический корабль Orion (Орион), который агентство NASA запустило с миссией на Луну в середине ноября 2022 года, 11 декабря успешно вернулся на Землю.

"Пройдя 1,4 миллиона миль в Космосе, облетев Луну и собрав данные, которые подготовят нас к отправке астронавтов в будущие миссии Artemis, космический корабль NASA Orion вернулся домой", – сообщило космическое агентство в своем Twitter.

Также NASA опубликовало видео приводнения корабля в Тихом океане.

Видео дня

Позже в NASA сообщили, что космический корабль Orion был успешно закреплен на колодезной палубе эвакуационного корабля USS Portland, который доставит его на военно-морскую базу Сан-Диего. Отсюда Orion будет транспортирован наземным путем в Космический центр имени Кеннеди в штате Флорида, где ученые будут исследовать собранные кораблем данные. На транспортировку должно уйти несколько дней.

Как отмечают в NASA, перед этим сотрудники космического центра в Хьюстоне потратили около двух часов на тестирование в открытой воде, чтобы собрать дополнительные данные о космическом корабле, в том числе о его тепловых свойствах после того, как он выдержал сверхвысокие темпертуры во время входа в атмосферу Земли. Также были сделаны подробные изображения космического корабля.

Миссия NASA на Луну – что известно

Космический корабль Orion, на котором в будущем NASA планирует отправлять на Луну астронавтов, после нескольких месяцев неудачных попыток успешно запустили в космос 16 ноября 2022 года в рамках миссии Artemis-1 Американского космического агентства (NASA).

Orion с тремя манекенами на борту, имитирующими экипаж, пролетел 2,25 миллиона километров и почти неделю провел на орбите Луны. В случае успешного завершения миссии Artemis-1 агентство NASA начнет подготовку к миссии Artemis-2, во время которой планируется пролет корабля с экипажем вокруг Луны. Это может произойти уже в 2024 году. Через несколько лет после этого планируется запустить миссию Artemis-3, в рамках которой астронавты должны высадиться на Луну.

Это первая миссия лунной программы США через 50 лет после последней высадки американских астронавтов на Луну.

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