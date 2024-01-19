Эти породы обладают уникальными химическими свойствами и образовались в глубоких недрах Луны 3,5 миллиарда лет назад.

Ученые нашли на Луне уникальный тип породы, который может изменить представление о нашем спутнике и его составе. Ее аналогов не существует в Солнечной системе.

Результаты исследования международной группы ученых из университетов Бристоля( Великобритания), Мюнстера (Германия), а также открытого и Кардиффского университетов опубликовать в научном журнале Nature Geoscience. Как пишет IFL Science, эти породы обладают уникальными химическими свойствами и образовались в глубоких недрах Луны 3,5 миллиарда лет назад.

"Происхождение вулканических лунных пород - захватывающая история о "лавине" нестабильной кристаллической кучи планетарного масштаба, образованной охлаждением первоначального магматического океана", – сказал профессор Бристольского университета и один из руководителей группы исследователей Тим Эллиотт.

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Ученые во время исследований обнаружили критическую реакцию, которая повлияла на обмен железа и магния в магме. В частности, это изменило физические и химические свойства одного из его компонентов – расплава.

"Центральным фактором ограничения является наличие типа магмы, уникальной для Луны, но было сложно объяснить, как она могла попасть на поверхность для взятия образцов космическими миссиями", – рассказал Тим Эллиотт.

Благодаря миссиям NASA Apollo, еще в 1960-х и 1970-х годах было известно, что в частях лунной поверхности фиксируются высокие концентрации титана. Недавнее картирование демонстрирует, что эти магмы, известные как "базальты с высоким содержанием титана", распространены на Луне.

"До сих пор ученые не могли воспроизвести состав магмы, который соответствует основным химическим и физическим характеристикам базальтов с высоким содержанием титана. Оказалось, что объяснить их низкую плотность особенно трудно", - добавил доктор Мартийн Клавер, научный сотрудник Института минералогии Университета Мюнстера.

Ученые предположили, что эти базальты произошли от лунной мантии или кумулятивных пород. Однако эксперименты показали, что частично расплавленные кумулаты не совпадают с рассматриваемыми базальтами.

"Хотя это не полностью повторяет взаимодействие между расплавом и твердым телом Луны, мы предполагаем, что богатые титаном магмы могут быть получены путем частичного плавления кумулатов, а расплавы претерпевают значительные изменения из-за реактивного потока в лунной мантии", – говорится в исследовании.

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