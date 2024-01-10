Американское космическое агентство NASA перенесло запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II на сентябрь 2025 года.

Американское космическое агентство NASA перенесло запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II на сентябрь 2025 года.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление агентства. "Астронавтам придется подождать до следующего года, прежде чем полететь на Луну, и как минимум два года, прежде чем приземлиться на нее", - сообщили в NASA.

Отмечается, что космическое агентство планировало отправить четырех астронавтов на Луну в конце текущего года, но перенесло полет на сентябрь 2025 года. Первую за более чем 50 лет высадку человека на Луну также перенесли с 2025 года на сентябрь 2026-го.

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Обе миссии отложены из-за того, что частный посадочный модуль Peregrine, который был запущен 8 января с мыса Канаверал (США, штат Флорида), не сможет высадиться на Луне из-за потери топлива.

По данным Associated Press, среди прочего, Peregrine пришлось провести разведку, в которой нуждались астронавты, планирующие полет на Луну в рамках миссии Artemis II.

Также в космическом агентстве сослались на нюансы, связанные с безопасностью его собственных космических кораблей, а также проблемы разработки лунных скафандров и посадочных модулей, производимых частной промышленностью.

"Безопасность - наш главный приоритет ...",- заявил представитель NASA Билл Нельсон.

Отмечается, что "задержки" дадут командам Artemis больше времени "для решения этих проблем".

Что известно о плане NASA высадиться на Луну

8 января американская ракета впервые за 50 лет отправилась к Луне с посадочным аппаратом NASA. Планировалось, что это станет первой посадкой космического аппарата на поверхность Луны со времен миссии "Аполлон" в декабре 1972 года. Лунный посадочный модуль Peregrine частной космической компании Astrobotic стартовал с мыса Канаверал.

Впоследствии стало известно, что космический аппарат не сможет добраться до запланированного пункта назначения из-за критической потери топлива.

Напомним, в апреле 2023 года в NASA объявили состав экипажа, который полетит к Луне впервые за 50 лет. Назначение экипажа: командир Рейд Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист миссии 1 Кристина Хаммок Кох и специалист миссии 2 Джереми Хансен.

Говорилось, что миссия открывает путь к расширению исследований человека в глубоком космосе и открывает новые возможности для научных открытий, коммерческого, промышленного и академического партнерства.

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