Если технологию смогут развить до уровня коммерческой целесообразности, угольные и атомные электростанции на Земле станут ненужны.

Ученые успешно завершили эксперимент по сбору в космосе и передачи на Землю солнечной энергии. Хотя впереди еще много работы, ученые уже предсказывают большое будущее этой технологии, пишет Independent.

Проект Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1) был запущен 3 января прошлого года с целью продемонстрировать техническую возможность собирать энергию Солнца и передавать ее по беспроводной сети на Землю в коммерческих масштабах. Ученые из Калифорнийского технологического института (США) завершили все три основных эксперимента, чтобы проверить ключевую технологию для таких усилий. Они протестировали новую структуру солнечной панели, различные конструкции элементов и микроволновый передатчик.

"Солнечная энергия, излучаемая из космоса по коммерческим тарифам, освещая земной шар, по-прежнему является перспективой будущего. Но эта важная миссия продемонстрировала, что это должно быть достижимое будущее", – сказал президент Калифорнийского технологического института и профессор физики Томас Розенбаум.

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Космические солнечные элементы, которые передают огромное количество чистой возобновляемой энергии на Землю через микроволны, были впервые задуманы более 50 лет назад. Ученые отмечают, что облака в атмосфере Земли не будут мешать работе этих установок.

Европейское космическое агентство тоже планирует исследовать использование солнечной энергии космического базирования с помощью программы Solaris. В прошлом году японское космическое агентство JAXA объявило, что планирует создать коммерческую солнечную ферму в космосе к 2025 году.

Впрочем, чтобы технология была коммерчески оправдана, ученым еще предстоит преодолеть несколько проблем. В частности необходимо снизить стоимость материалов и сделать солнечные панели устойчивыми к космическому излучению.

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Как писал УНИАН, ученые разработали новый тип питательного элемента, который может обеспечить бесконечную энергию за счет электричества, полученного из болота. Команда из Северо-Западного университета в США утверждает, что устройство размером с книгу можно использовать для питания указателей, используемых в сельском хозяйстве, и других устройств.

Также мы рассказывали, что в Китае создали "ядерный аккумулятор" для смартфонов - заряда хватит на 50 лет. Испытания пока не закончены, но производство модели на 1 Вт мощности планируется уже к 2025 году.

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