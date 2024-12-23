Известно, что животные обладают прекрасной способностью распознавать отдельных членов своей семьи.

Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша собака узнает ваш голос еще до того, как вы заходите домой? В частности исследователи из Венгрии решили выяснить, есть ли в этой связи между человеком и собакой нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Об этом пишет earth.com, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Animal Behaviour.

"Предыдущие исследования показали, что собаки чувствительны к определенным акустическим сигналам в человеческом голосе. Они могут распознавать пол собеседника и различать знакомые и незнакомые голоса. До этого эксперимента не было доказано, способны ли собаки распознавать людей по голосу на индивидуальном уровне", - отметила аспирантка кафедры этологии ELTE Кинга Сурани.

В целом животные имеют прекрасную способность распознавать отдельных членов своей семьи, к примеру, братьев и сестер или друзей. Это является важным фактором, ведь помогает им лучше общаться.

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Отмечается, что способность собак распознавать человеческие голоса является достаточно сложным умением. Сейчас только некоторые животные, такие как макаки резусы и лошади, доказали, что они действительно могут это делать.

Поэтому ученые разработали эксперимент, чтобы проверить навыки собак распознавать голоса в семьях людей. В частности каждая собака-участник эксперимента участвовала в нем с тремя членами семьи, которые хорошо знали собаку.

Также известно, что голоса хозяев предварительно записали. Во время исследования хозяева сидели рядом, а громкоговорители, размещенные позади них, воспроизводили записи. Таким образом собаки должны были понять голос каждого своего хозяина.

"На протяжении всего эксперимента все три хозяина присутствовали, и, в зависимости от фазы эксперимента, их живая речь или предварительно записанная речь использовалась, как акустические стимулы", - подчеркнули исследователи.

В конце концов результаты показали, что собаки могут успешно сопоставлять голоса со своими владельцами.

"Собаки показали хорошие результаты: они чаще выбирали и дольше смотрели на человека, чей голос они слышали. Собаки лучше всех узнавали всех членов семьи, что свидетельствует о том, что они могут узнавать всех по голосу. Более того, собаки показывали лучшие результаты, когда слышали голос своего хозяина. Это может быть связано с тем, что собаки чаще всего имели голосовое взаимодействие с основным владельцем и, скорее всего, должны были реагировать на его голос", - отметила постдокторский научный сотрудник лаборатории нейроэтологии коммуникации Анна Габор.

Благодаря такому исследованию появилось больше информации о сложном понимании собаками человеческой речи.

"Собаки могут различать знакомые человеческие голоса и соотносить их с соответствующим человеком. Эта способность может быть полезной и для общения между различными видами", - объяснила Сурани.

"Исследование показывает, что собаки действительно много знают о человеческих голосах: не только о том, слышали ли они их раньше, но и о том, кому принадлежит этот голос. Будущие исследования должны будут выяснить, является ли это общей способностью среди млекопитающих или результатом специфических эволюционных адаптаций у определенных видов, для которых человек особенно важен", - добавила Габор.

Другие интересности о собаках

Ранее эксперты назвали признаки, которые помогут определить, как собаки прощаются перед смертью. Известно, что когда домашнее животное умирает, то у человека появляется растерянность, печаль и беспокойство, а сочувствие от родных никак не помогают.

Также стало известно, почему собаки просят игрушки, когда вы приходите домой. По словам эксперта, таким образом животное может показывать свое желание поиграть, похвастаться своей игрушкой или же оно слишком возбуждено и нуждается в отвлечении.

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