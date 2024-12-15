Ритуал приветствия каждой собаки с хозяином уникален.

Это очень мило, когда собака с энтузиазмом встречает вас в дверях. Ритуал приветствия каждой собаки уникален: некоторые могут вилять хвостом и облизывать своих хозяев, другие прыгают на них, скулят или лают. Об этом в статье для PetMD пишет ветеринарный врач Вайлани Сунг.

Эксперт отмечает, что одно из самых странных поздравлений - это когда собака встречает вас со своей любимой игрушкой во рту. Специалист назвала три самые распространенные причины такого поведения вашего любимца.

Собака хочет поиграть

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Пока вы отсутствовали по делам, ваша собака сидела дома и дремала целый день, потому что ей нечем было заняться. Вот почему, когда вы возвращаетесь домой, это вполне может стать главным моментом ее дня. Это волнение иногда может длиться долго.

Вероятно, ваш друг хочет поиграть с вами. Когда вы возвращаетесь домой, собака быстро понимает, что настало время игр. Когда ваша собака приносит вам игрушку, это ее способ сказать: "Пойдем играть!"

"Игрушка, которую ваш любимец решил подарить вам, может быть игрушкой, которой вы чаще всего играете с ним. Если вам нравится такое приветствие, продолжайте играть с ним, когда вернетесь домой", - советует эксперт.

Собака хочет похвастаться своей игрушкой

Некоторые собаки могут подарить свою любимую собачью игрушку своим хозяевам, но не обязательно хотят играть именно в этот момент. Они будут гарцевать перед вами и, казалось бы, "щеголять" своей игрушкой, а затем отступать, когда вы тянетесь к ней.

Это может заставить вас задуматься: "Если она не хочет отказываться от своей драгоценной игрушки, то зачем ей приносить ее мне?"

Эти собаки, возможно, поняли, что их хозяева уделяют им больше внимания, когда они держат что-то во рту, и им нравится безраздельное внимание, которое они получают, когда демонстрируют свою любимую игрушку.

Если вы начнете с ним разговаривать и уделять ему дополнительное внимание, ему может понравиться такой тип взаимодействия. Также может быть, что некоторые собаки воспринимают это как игру. Независимо от мотивации собаки, она получила то, чего хотела: вы пообщались с ней.

Ваша собака слишком возбуждена и нуждается в отвлечении

Собак, которые демонстрируют возбуждающее поведение, например лают или кусаются, можно поощрить пойти за игрушкой, чтобы охладить их пыл.

Также вы можете дать своей собаке игрушку, как только вы входите в дверь, чтобы занять ее рот. Это хорошее решение для собак, которые перевозбуждаются и не могут контролировать себя. Собаке трудно лаять и кусать, когда она держит предмет во рту.

После многочисленных повторений собака может научиться хватать собачью игрушку сразу, когда слышит своего хозяина у двери. Вместо того, чтобы заставлять собаку сидеть на месте, мы можем предложить ей другое средство для выхода энергии.

Другие советы по уходу за собаками

Ранее УНИАН сообщал, как отучить собаку прыгать на людей во время приветствия. Если ваш любимец чрезмерно возбужден, стоит применить метод "ручной мишени".

Также мы писали, как остановить лай собаки. По словам специалиста, в таких случаях разговор с животным может быть бесполезным.

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