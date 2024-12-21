Прощание с домашним питомцем всегда является сложным этапом в жизни человека.

Если в вашей жизни есть собака, то вы должны быть готовы к тому, что однажды ее время закончится и она уйдет в мир иной. Большинство людей не знают, что им делать и чего ждать. Когда домашнее животное умирает, то появляется растерянность, печаль и беспокойство, а никакие сочувствия от родных не помогают. Смерть такого друга является очень тяжелой темой, однако есть признаки, благодаря которым можно понять, когда ваша собака может уйти, пишет earth.com, ссылаясь на исследование, опубликованное на сайте petMD.

Потеря интереса к старым привычкам

Когда собака приближается к смерти, она может терять интерес к занятиям, которые ей когда-то нравились. Это может свидетельствовать о том, что организм больше не работает так, как раньше.

По словам ветеринарного врача из Университета Флориды Лесли Гиллет, важно посещать специалиста, если вы заметили какие-либо изменения или ухудшения в состоянии здоровья или поведении вашей собаки.

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Изменения в аппетите и привычках

Некоторые собаки могут терять аппетит и не пить воду. Другие могут наоборот начать больше есть за очень короткое время.

"Иногда наблюдается недержание мочи или кала, когда моча или кал появляются в местах, которые они никогда бы не выбрали раньше. Также может быть рвота или диарея, что ухудшает их состояние. Эти необычные действия могут означать, что у них возникают проблемы с контролем основных функций организма. Ни одно из этих изменений нелегко заметить, но они могут быть признаками того, что времени остается все меньше", - предупредили в материале.

Сильное истощение

Одним из самых тяжелых моментов является тот, когда собака перестает реагировать на тех, кто ее любит. Животное, которое когда-то поднимало голову на голос, может неподвижно лежать часами.

Также лапы могут оставаться вялыми целыми днями, а глаза едва открываться.

Спокойное принятие

Ваш любимец может больше не ждать вас у окна, не реагировать на те или иные звуки, а только принимать нежные прикосновения, не поднимая головы. Такое состояние сложно понять, однако обычно оно наступает в последние дни жизни животного.

"Когда собака достигает конца, боль, следующая за этим, может затянуться, но знание признаков может помочь нам предоставить доброту и нежную заботу, которую они заслуживают. Осознание того, что приближается потеря, дает пространство для действий, которые говорят о любви. Кто-то может бодрствовать всю ночь, поглаживая мягкий мех. Другие могут тихо разговаривать, рассказывая старые истории и вспоминая тепло, которое когда-то наполняло дом", - подчеркивают в материале.

Другие интересные факты о собаках

Ранее стало известно, почему собаки приносят игрушки, когда вы приходите домой. По словам экспертов, это свидетельствует о том, что собака хочет поиграть, похвастаться своей игрушкой или она слишком возбуждена и нуждается в отвлечении.

Также тренер рассказала, как отучить собаку прыгать на людей во время приветствия. В частности она рекомендует отвлечь собаку - "обманув" ее. К примеру, можно сделать жест рукой, как будто вы ей что-то предлагаете.

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