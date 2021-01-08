Проект будет остановлен 30 июня.

Корпорация Microsoft закрывает свою мобильную игру Minecraft Earth из-за продолжающейся пандемии. Проект будет остановлен 30 июня.

Об этом сообщает The Verge.

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Игра была нацелена на то, чтобы составить конкуренцию Pokémon Go и покрыть мир виртуальными блоками. Предполагалось, что игроки смогут встречаться и играть вместе.

«Minecraft Earth была разработана для свободного передвижения и совместной игры – двух вещей, которые стали почти невозможными в нынешней глобальной ситуации. В результате мы приняли трудное решение перераспределить наши ресурсы в другие области, которые представляют ценность для сообщества Minecraft, и прекратить поддержку Minecraft Earth в июне 2021 года», – заявляет команда Minecraft.

Игроки больше не смогут загружать или играть в Minecraft Earth после 30 июня, а 1 июля Microsoft удалит данные игроков.

CD Projekt и репутация Microsoft

В декабре 2020 года состоялся релиз Cyberpunk 2077. Новый блокбастер от создателей "Ведьмака 3" хорошо показал себя на ПК, а вот на консолях PlayStation 4 и Xbox One оказался в очень плохом техническом состоянии.

Постоянные баги, провалы в текстуры, вылеты игры и прочие проблемы привели к тому, что купившие игру на консолях начали массово занижать рейтинг Cyberpunk 2077 на агрегаторе Metacritic. Вскоре многие стали требовать возврата средств.

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Автор: УНИАН