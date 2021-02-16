Microsoft запустила стриминговый сервис xCloud 15 сентября 2020 года.

Американская корпорация Microsoft начала тестировать свой стриминговый сервис видеоигр xCloud для web-браузеров.

Читайте такжеСвязанные с Россией хакеры получили доступ к исходному коду программ MicrosoftЭто позволит компании в том числе стримить игры на мобильные устройства под управлением iOS и iPadOS. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники внутри компании. В настоящий момент сервис тестируется только для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge, разрешение 4K не будет поддерживаться в первоначальном варианте, передает kommersant.

Сервис xCloud

Microsoft запустила стриминговый сервис xCloud 15 сентября 2020 года.

Сервис доступен в 22 странах и поставляется вместе с сервисом по подписке видеоигр Xbox Game Pass за $14,99 в месяц.

С помощью приложения пользователи смартфонов на операционной системе Android могут стримить свыше 100 видеоигр на свои мобильные устройства.

Компания не смогла договориться с Apple о похожих условиях и стала искать способ обойти ограничения устройств iOS и iPadOS.

ВMicrosoft также рассматривают возможность создания ТВ-приставки, с помощью которой можно будет стримить игры сервиса xCloud на телевизор.

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Автор: УНИАН