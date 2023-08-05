Сегодня на Солнце произошла еще одна вспышка, влияние которой земляне ощутят 7 августа.

На Солнце 2 августа произошла сильная вспышка с выбросом корональной массы. Сегодня излучение от нее достигло нашей планеты - на Земле начался сильный геомагнитный шторм класса G3. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, в 03:35 UTC (06:35 по Киеву - УНИАН) началась слабая геомагнитная буря класса G1. В 07:20 по Киеву буря усилилась до умеренной класса G2. А уже в 8:59 последовал сильный геомагнитный шторм уровня G3.

Сообщается, что возможны перепады напряжения в энергосистеме, также возможны периодические проблемы со спутниковой навигацией (GPS), высокочастотное радио может работать с перебоями, а в некоторых регионах ожидаются полярные сияния.

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Как сообщается, сегодня на Солнце произошла еще одна вспышка. Анализ показывает возможность скользящего удара с утра до полудня 7 августа.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Магнитные бури вызываются солнечными выбросами и могут привести не только к сбоям в работе электроники, но и повлиять на здоровье человека. Хотя прямое воздействие магнитных бурь на человеческое здоровье не полностью понятно, некоторые люди могут испытывать различные симптомы во время периодов повышенной солнечной активности.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, необходимо вести активный образ жизни. Следите за здоровым режимом сна, правильным питанием и регулярными физическими упражнениями. Это укрепит ваш иммунитет и поможет справляться с возможными внешними факторами, включая магнитные бури.

Магнитные бури в августе - прогноз

Как сообщал УНИАН, до конца августа ожидается еще две магнитные бури, которые будут длиться по два дня. Ближайшая прогнозируется на 12-13 августа - она будет сильной. Еще одна, более слабая, ожидается 20-21 августа.

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