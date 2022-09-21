Работники солнечных лабораторий постоянно наблюдают за Солнцем и предупреждают об опасных явлениях. Во время повышенной солнечной активности на Земле могут наблюдаться магнитные бури. Это опасные явления для систем связи и метеочувствительных людей.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будет ближайшая магнитная буря
По данным сайта Meteogent магнитная буря продлится с 22 по 24 сентября и будет средней силы. Также сайт сообщает, что сильная магнитная буря будет в последний день месяца - 30 сентября.
Погодный сайт Gismeteo также сообщает о трехдневной буре с 22 по 24 сентября. По его данным, активность Солнца 23 сентября будет выше, чем в два других дня. Также сайт предупреждает о будущей продолжительной магнитной буре с 30 сентября по 3 октября.
Влияние магнитной бури на здоровье
Организм большинства людей легко переносит бурю, но у метеозависимых, пожилых, беременных и хронических больных людей во время бури могут возникать различные неприятные симптомы.
Возможные симптомы во время магнитной бури: головная боль, бессоница, головокружение, тошнота, боль в сердце и мышцах, повышенное артериальное давление, обострение хронических заболеваний.
Чтобы легче пережить магнитную бурю, специалисты советуют начать придерживаться правил здорового образа жизни в за несколько дней до опасного явления.
- Откажитесь от спиртного, энергетиков, кофе и сигарет. Из напитков пейте зеленый и травяной чай.
- Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
- Ограничьте употребление жирных, жареных и острых блюд. Ешьте больше сезонных продуктов, жирной рыбы, орехов.
- Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.
- Обязательно обращайтесь к врачу, если чувствуете сильное ухудшение самочувствия.
- Избегайте стресса и конфликтов. Постарайтесь меньше нервничать.