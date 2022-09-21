Магнитная буря средней мощности накроет Землю в конце сентября.

Работники солнечных лабораторий постоянно наблюдают за Солнцем и предупреждают об опасных явлениях. Во время повышенной солнечной активности на Земле могут наблюдаться магнитные бури. Это опасные явления для систем связи и метеочувствительных людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

По данным сайта Meteogent магнитная буря продлится с 22 по 24 сентября и будет средней силы. Также сайт сообщает, что сильная магнитная буря будет в последний день месяца - 30 сентября.

Видео дня

Погодный сайт Gismeteo также сообщает о трехдневной буре с 22 по 24 сентября. По его данным, активность Солнца 23 сентября будет выше, чем в два других дня. Также сайт предупреждает о будущей продолжительной магнитной буре с 30 сентября по 3 октября.

Влияние магнитной бури на здоровье

Организм большинства людей легко переносит бурю, но у метеозависимых, пожилых, беременных и хронических больных людей во время бури могут возникать различные неприятные симптомы.

Возможные симптомы во время магнитной бури: головная боль, бессоница, головокружение, тошнота, боль в сердце и мышцах, повышенное артериальное давление, обострение хронических заболеваний.

Чтобы легче пережить магнитную бурю, специалисты советуют начать придерживаться правил здорового образа жизни в за несколько дней до опасного явления.

Откажитесь от спиртного, энергетиков, кофе и сигарет. Из напитков пейте зеленый и травяной чай. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном. Ограничьте употребление жирных, жареных и острых блюд. Ешьте больше сезонных продуктов, жирной рыбы, орехов. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки. Обязательно обращайтесь к врачу, если чувствуете сильное ухудшение самочувствия. Избегайте стресса и конфликтов. Постарайтесь меньше нервничать.

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