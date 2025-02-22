Астролог рассказала, что можно и нельзя делать в этот период каждому из них.

Лунный календарь на март подсказывает нам, что практически в конце месяца, а именно 25 числа, произойдет частичное солнечное затмение. Удивительно, но первый месяц весны богат на такие события - чуть раньше, а именно 14 марта, случится еще одно не менее важное явление - лунное затмение.

Астролог Ольга Ходарева в комментарии УНИАН рассказала, во сколько начнется лунное затмение 2025 года, что можно и нельзя делать в этот период и кто из знаков Зодиака сильнее других почувствует смену энергий.

Когда будет лунное затмение 2025 - точное время

По словам Ольги Ходаревой, лунное затмение 2025 наступит 14 марта в 8 часов 52 минуты по киевскому времени. Оно будет в знаке Зодиака Дева. Влияние будет ощущаться за неделю до этого астрономического явления и в течение такого же периода после него.

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Это лунное затмение, говорит эксперт, которое в принципе является полнолунием, называется полнолуние Червя или Червячье полнолуние :

Происхождение названия такое - считалось, что именно в этот период пробуждаются личинки червей и начинают вылезать через кору деревьев, то есть наступает весна, и жизнь возобновляется.

Но Ольга Ходарева напоминает, что у затмений нет названий в профессиональной астрологии. Лунное затмение - это и есть полнолуние, которое происходит рядом с кармическим узлом, и есть народные названия полнолуния. Некоторые из них происходят из Северной Америки, и ими пользовались ее коренные жители - индейцы. Со временем эти названия распространились, и их начали использовать и у нас.

Что нельзя делать в лунное затмение

Астролог уверена, что когда лунное затмение 2025 наступит, то могут активизироваться мошенники и шарлатаны, поэтому стоит быть внимательными к своему кошельку, не вестись на аферные платежи и не принимать важные финансовые решения.

Еще не желательно перегружать свой организм физически, интеллектуально или эмоционально. Не стоит потреблять тяжелую пищу и фиксировать важные договоренности на бумаге, к примеру, подписывать контракты. Желательно в этот период не подписывать важные документы.

День затмения - неблагоприятное время для того, чтобы поехать в дальнюю поездку, особенно, если это для человека новое направление. То есть путешествия в новые места желательно спланировать на период после затмения.

Что можно делать в лунное затмение

Тренды затмения всегда связаны со знаком Зодиака, в котором оно происходит - объясняет Ольга Ходарева:

Мартовское затмение произойдет в знаке Дева, и этот знак связан с нашими будничными делами, бытовыми вопросами, нашим здоровьем и в целом с режимом и распорядком дня.

Это затмение будет выводить на новый уровень вопросы нашей работы, ежедневной деятельности, состояния нашего здоровья. В период затмения нужно заниматься конкретными вещами, которые могут улучшить наш быт. Это благоприятный период, чтобы:

проводить переговоры с руководством;

устанавливать новые правила в коллективе;

оттачивать свои рабочие процессы, которые будут направлены на улучшение нашего мастерства;

делать генеральную уборку;

проходить комплексное медицинское обследование.

По мнению эксперта, лунное затмение будет очень благоприятным для медицинского персонала, учителей, журналистов, писателей, для всех тех, кто связан с критикой или экспертизой, к примеру, медицинских экспертов, судебных экспертов, театральных или ресторанных критиков.

Также положительное влияние почувствуют люди, которые работают с цифрами, - аналитики, бухгалтеры, финансисты. Кроме того, затмение станет важным периодом для людей, которые предоставляют услуги, к примеру, связанных с лечением, массажем, со сферой торговли. Им важно оттачивать свою экспертность, обращать внимание на рабочие процессы.

Мартовское затмение привлекает внимание людей не к философским темам, а именно к чему-то практическому, с чем мы сталкиваемся каждый день - говорит Ольга Ходарева. То есть стоит обращать внимание на свой режим дня, свое питание, на свою деятельность и наводить порядок в этих сферах своей жизни.

Как происходит лунное затмение для знаков Зодиака

Астролог считает, что такое лунное затмение в марте будет благоприятным для Тельцов и Козерогов. А более напряженным этот период будет для Дев, Рыб, Стрельцов и Близнецов. Этим четырем знакам Зодиака нужно быть максимально внимательными в период затмения.

Эти зодиакальные представители будут проживать те события, которые будут выводить их на качественно новый уровень жизни. Это могут быть нелегкие события, в частности, потеря работы, напряжение в отношениях, сложные финансовые вопросы. Общая рекомендация Ольги Ходаревой для всех этих четырех знаков такова - воспринимать с доверием то, что происходит в их жизни, и понимать, что эти события дадут важный жизненный опыт и усилят их способность противостоять кризисам.

Эксперт советует не принимать эмоциональных решений, не ставить жирную точку, лучше подождать до окончания коридора затмения. Стоит быть внимательнее во время любых физических активностей, за рулем, в личных отношениях, при принятии финансовых решений. Лучше воздержаться от крупных финансовых вложений и обязательно следить за здоровьем.

Тельцам и Козерогам можно начинать новые дела, заходить в новые проекты. Затмение будет открывать для них новые возможности для проявления своих талантов и способностей. Это может быть проявлено и в профессиональной деятельности, и в отношениях, и в стартапах. Период затмения для этих знаков станет временем мощных возможностей для того, чтобы начать что-то новое для себя.

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