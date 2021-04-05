Ученые объединили данные нескольких телескопов и смогли получить уникальное изображение спиральной галактики M61.
Снимок был опубликован на сайте обсерватории Hubble.
Эта галактика находится на расстоянии 52 млн световых лет от нас, а ее спиральные рукава усеяны рубиново-красными пятнами света. Эти светящиеся области являются характерным признакам недавнего звездообразования.
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Одна из самых интересных особенностей M61 скрывается в центре этого изображения. Помимо обширных очагов звездообразования, в M61 находится сверхмассивная черная дыра, которая более чем в 5 миллионов раз массивнее нашего Солнца.
Как сообщается, этот снимок включает данные не только с телескопа Хаббла, но и с камеры FORS на очень большом телескопе Европейской южной обсерватории, которые вместе показывают M61 с беспрецедентной детализацией.
Это поразительное изображение - один из многих примеров совместной работы телескопов - астрономы часто объединяют данные с наземных и космических телескопов, чтобы больше узнать о Вселенной.
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