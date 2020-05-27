NBC News: Космический запуск SpaceX и NASA откроет новую эру пилотируемых миссий

Важность сегодняшнего космического запуска выходит далеко за пределы патриотических чувств американцев.

Через девять лет после того, как астронавт Даг Харли пилотировал космический шаттл Atlantic в ходе последнего полета программы NASA, он снова готовится к чему-то, что может стать одним из важнейших запусков в истории американского космического агентства.

Харли и его коллега Боб Бенкен осуществят тестовый полет на МКС на борту капсулы Crew Dragon от компании SpaceX. Таким образом, впервые с 2011 года астронавты отправятся в космос с американской территории на ракете и космическом корабле, на сделанными в США. Об этом пишет NBC News. Но важность события выходит далеко за пределы патриотических чувств. Чиновники NASA говорят, что оно может дать начало новой эре полетов людей в космос. И эта эра будет полагаться на силы частных компаний, а не правительств.

"Мы как нация не имели собственного доступа к МКС на протяжении 9 лет", - сказал администратор NASA Джим Бриденстайн.

Это очень увлекательное время", - добавил он.

Читайте такжеCNN: Полет "Аполлона 8" спас 1968 ч, спасет ли новая миссия 2020-й?

На протяжении последних 9 лет NASA подписала очень щедрые контракты с частными компаниями, такими как SpaceX и Boeing, чтобы они взяли на себя всю рутину организации полетов на МКС. Сегодняшний запуск - очень важный шаг в этом направлении. Впервые в истории аппарат, построенный частной компанией, понесет на орбиту астронавтов NASA. Это первая попытка SpaceX доставить человеческих пассажиров на космическую станцию.

NASA отказалась от своего знаменитого флота "Спейс Шаттл" в 2011 году после 135 полетов. С того времени агентство полагалась на партнерство с российским государственным агентством "Роскосмос". За это США были вынуждены платить России по 80 миллионов долларов за каждое место в космическом аппарате. Но теперь в NASA будут новые возможности.

"Этот запуск - наш следующий шаг в направлении увеличения американского и человеческого присутствия в лаборатории на орбите", - сказал программный менеджер NASA в вопросах МКС Кирк Ширмен.

Старт Бенкена и Харли состоится на пусковом площадке 39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. Удобство еще и в том, что SpaceX для запуска будет использовать стартовую площадку, которая тоже была построена для другого критически важного раздела в истории NASA. Именно отсюда ракеты Saturn V несли астронавтов к Луне во время программы "Аполлон".

Читайте такжеАстронавты NASA провели генеральную репетицию перед историческим полетом на МКС (видео)

Если сегодняшний запуск пройдет успешно, двое американских астронавтов проведут около 19 часов на орбите Земли, прежде чем попытаются пристыковаться к МКС. Для SpaceX сегодняшнее событие станет кульминацией шестилетней работы над новым космическим кораблем. Калифорнийская компания, основанная Илоном Маском, разработала капсулу Crew Dragon в рамках программы NASA Commercial Crew.

Беспилотная версия капсулы Dragon доставляла грузы и другие необходимые вещи на МКС с 2012 года. Но сегодня она впервые совершит полет с астронавтами на борту. NASA SpaceX выделил более трех миллиардов долларов на разработку Crew Dragon. Сегодняшний полет станет последней крупной вехой для компании Маска в демонстрации, что ее капсула может безопасно транспорутировать людей на орбиту и обратно.

Читайте такжеABC News: Человечеству придется изменить свое ДНК совета колонизации Марса

В рамках Commercial Crew Program американское космическое агентство также выделило деньги и для конкурента SpaceX - компании Boeing, которая разрабатывает космический аппарат под названием ST-100 Starliner. В декабре компания провела беспилотный тестовый полет, но нарушение в работе таймера не позволило капсуле достичь нужной орбиты, чтобы пристыковаться к МКС. В прошлом месяце компания Boeing объявила о намерении провести второй беспилотный полет в этом году, чтобы продемонстрировать, что проблема решена.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ