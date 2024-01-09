Сейчас Peregrine попытаются как можно ближе вывести на орбиту Луны.

Космический корабль NASA, который 8 января впервые за 50 лет отправился в месяц, не сможет добраться до запланированного пункта назначения.

Как сообщила "Медуза", частный посадочный модуль Peregrine, который вчера запустили с американского мыса Канаверал, не сможет высадиться на Луне из-за критической потери топлива. Отмечается, что о технической проблеме сообщила компания-создатель модуля Astrobotic Technology уже через несколько часов после запуска.

Первоначально в компании заявили, что вскоре после отделения аппарата от ракеты-носителя была обнаружена аномалия, которая "не позволила модулю достичь стабильной ориентации по Солнцу. Из-за этого солнечная панель модуля не собирала энергию, а батарея разряжалась. Причина проблемы-сбой в двигательной системе, который привел к "критической" потере топлива.

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Через некоторое время Astrobotic Technologies заявила, что панель аппарата удалось направить на Солнце, но соответствующее направление Peregrine сможет поддерживать лишь около 40 часов, после чего останется без энергии. Поэтому теперь цель миссии иная-вывести Peregrine как можно ближе к орбите Луны.

В комментариях к заявлению компании люди пишут, что очень расстроены такими результатами, но в то же время гордятся тем, что сделать удалось.

Американцы пишут: "Сорок часов лучше, чем ноль часов", "Хотелось получить от миссии как можно больше полезного для науки", "Очень грустно, но мы очень ценим все обновления, которыми Вы делитесь!".

Что предшествовало

Напомним, 8 января американская ракета впервые за 50 лет отправилась к Луне с посадочным аппаратом NASA. Планировалось, что это станет первой посадкой американского космического аппарата на поверхность Луны со времен миссии "Аполлон" в декабре 1972 года. В частности, посадочный модуль Peregrine частной космической компании Astrobotic стартовал с мыса Канаверал, штат Флорида, во время первого полета ракеты Vulcan. Последняя десять лет разрабатывалась предприятием Boeing-Lockheed United Launch Alliance. Речь шла, что это-дебютный полет для обеих технологий, стоимость которых 100 миллионов долларов.

Сообщалось, что Peregrine Mission One (PM1) несет 21 объект и инструмент, в том числе несколько небольших научных инструментов для НАСА, научные пакеты для мексиканского космического агентства, Немецкого аэрокосмического центра и Европейского космического агентства. Также говорилось, что робот на борту - капсула, содержащая более 185 млн сообщений от детей со всего мира и тому подобное. Планировалось, что луноход будет доставлять на Луну человеческие останки через частные компании Celestis и Elysium Space, которые предоставляют услуги по захоронению на Луне.

Предполагалось, что аппарат совершит оборот вокруг планеты, затем направится к Луне, где попытается сесть 23 февраля.

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