Посадка модуля запланирована на 23 февраля.

Американская ракета впервые за 50 лет отправилась к Луне с посадочным аппаратом NASA. Это станет первой посадкой американского космического аппарата на поверхность Луны со времен миссии "Аполлон" в декабре 1972 года.

Как пишет Sky News, лунный посадочный модуль Peregrine частной космической компании Astrobotic стартовал в 2:18 утра по восточному стандартному времени (9.18 по Киеву) с мыса Канаверал, штат Флорида, во время первого полета ракеты Vulcan, которая уже десять лет разрабатывалась предприятием Boeing-Lockheed United Launch Alliance. Это дебютный полет для обеих технологий, которые обошлись NASA в 100 миллионов долларов.

В случае успеха Peregrine также станет первым частным коммерческим зондом, совершившим посадку на лунную поверхность.

Отмечается, что Peregrine Mission One (PM1) будет нести 21 объект и инструмент - так называемую полезную нагрузку. Среди них будет несколько небольших научных приборов для НАСА, а также научные пакеты для Мексиканского космического агентства, Германского аэрокосмического центра и Европейского космического агентства.

На борту также будет множество других грузов. Согласно манифесту на сайте компании Astrobotic, разработавшей PM1, робот будет нести один лунный биткойн и капсулу, содержащую более 185 000 сообщений от детей со всего мира. Луноход также будет доставлять на Луну человеческие останки через частные компании Celestis и Elysium Space, которые предоставляют услуги по захоронению на Луне

Аппарат совершит виток вокруг планеты, а затем направится к Луне и попытается совершить посадку в Sinus Viscositatis 23 февраля.

Предполагается, что аппарат проанализирует тонкую лунную атмосферу и узнает больше о том, как вода может перемещаться по Луне. Если вода там может быть использована для производства топлива и кислорода, то Луну можно будет использовать в качестве перевалочного пункта для путешествий дальше в Солнечную систему.

Лунные миссии других стран

Индия 23 августа совершила посадку космического корабля на Луну, став четвертой страной, достигшей Луны и первой, посадившей корабль на южный полюс.

За несколько дней перед этим Россия также пыталась осуществить посадку на южный полюс Луны, но ее спутник "Луна-25" 20 августа разбился при снижении.

Также китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно приземлился на дальней стороне Луны в январе 2019 года, что стало важной вехой в космической программе страны. За ним последовала миссия "Чанъэ-5" по возвращению образцов в 2020 году.

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