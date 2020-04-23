Американские ученые изучили возможность передачи коронавируса половым путем

Исследователи пришли к выводу, что SARS-CoV-2 вряд ли проникает в тестикулы человека.

Команда ученых из Университета штата Юта не обнаружила следов коронавируса в сперме мужчин, переболевших COVID-19.

Читайте такжеУченые планируют исследовать, защищает ли никотин от коронавируса

Как сообщает Naked Science, статья об их исследовании подана для публикации в журнале Fertility and Sterility.

Отмечается, что работа ученых не полностью исключает вероятность передачи коронавируса половым путем. Однако результаты свидетельствуют, что риски подобного чрезвычайно малы.

«Если бы такое заболевание, как Covid-19, передавалось половым путем, это имело бы серьезные последствия для профилактики заболеваний и могло бы сказаться на долгосрочном репродуктивном здоровье людей, — отметил ведущий автор исследования, специалист по урологии и мужской фертильности Джеймс М. Хоталинг.

Исследование было начато, чтобы проверить предположение о том, что SARS-CoV-2 может иметь сходство с вирусами лихорадcки Эбола и Зика, в первую очередь — в плане передачи между людьми. Во время экспериментов ученые собрали сперму 34 китайцев спустя месяц после их выздоровления от коронавирусной инфекции легкой и средней тяжести.

Отсутствие вируса в сперме не гарантировало того, что SARS-CoV-2 не может попадать в яички, в которых образуются мужские половые клетки. В этом случае патоген не способен передаваться половым путем, однако может нанести вред мужской репродуктивной функции.

Чтобы проверить, способен ли вирус проникать в тестикулы, авторы работы изучили экспрессию пары генов, непосредственно связанных с коронавирусной инфекцией. Ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 вряд ли проникает в тестикулы человека.

В то же время исследователи признают, что их работа имеет несколько важных ограничений. Среди них - небольшой размер выборки и тот факт, что ни один из доноров не был болен коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Читайте также: