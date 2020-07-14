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Мимо Земли пролетит редкая комета: где и когда наблюдать (фото)

11:37, 14 июля 2020
Наука и IT
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Комету можно заметить невооруженным глазом / фото instagram.com/ossifotografie

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Эту комету также называют NEOWISE в честь телескопа, с помощью которого ее обнаружили. Кстати, обнаружили ее недавно - 27 марта этого года.

Во время прохождения мимо Солнца у нее появился второй хвост. Первый голубоватый газовый (ионный) хвост светится за счёт флуоресценции молекул С2 и CN, а более поздний второй золотой хвост состоит из пыли, как у кометы Хейла-Боппа, хотя и не так велик. 

В следующий раз комета вернутся к Солнцу почти через 6 800 лет.

Комета C/2020 F3 / фото Jeffrey Glikman, Facebook

По мнению исследователей, комета около 5 км в поперечнике. Его происхождение весьма древнее. Ее ядро ​​покрыто материалом, восходящим к происхождению нашей Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад.

Вид на комету из космоса / фото Bob Behnken, Twitter

Увидеть комету можно невооруженным глазом, но лучше запастись биноклем. 

С сегодняшнего дня и по 19 июля эту комету можно будет наблюдать в ночном небе Северного полушария Земли. 

Максимальное сближение кометы с Землей произойдет в ночь с 22 по 23 июля. 

Возраст кометы около 4,5 млрд лет / фото instagram.com/ashevillepictures

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