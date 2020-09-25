Киберполиции фиксирует рост таких видов преступлений: вмешательство в работу информсистем и их повреждение, сбор, хранение, использование и распространение персональных данных, создание каналов распространения оружия и наркотиков, незаконные финансовые операции, спам и вирусные программы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине за последние 5 лет количество киберпреступлений увеличилось в два с половиной раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ZOOM-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности».

«Открытое свободное киберпространство - это новые возможности, свобода, развитие инноваций. Это так, но в то же время это новое поле для преступлений и новые виды преступлений. С безграничными возможностями интернета в нашу жизнь вошла киберпреступность», - сказал Аваков.

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По словам министра, по оценкам ведущего исследователя кибербезопасности Cybersecurity Ventures, до 2021 года глобальные убытки от киберпреступлений достигнут почти 6 трлн долларов США в год. В целом в мире киберпреступления растут на 30-40% в год.

«В Украине за последние 5 лет количество киберпреступлений увеличилось в два с половиной раза. Киберполиции фиксирует рост таких видов преступлений - вмешательство в работу информационных систем и их умышленное повреждение, незаконный сбор, хранение, использование и распространение персональных данных и информации с ограниченным доступом, создание каналов распространения оружия и наркотиков, незаконные финансовые операции, в том числе с цифровыми валютами, кражи и мошенничество в сети Интернет, спам и вирусные программы», - сообщил Аваков.

Кибербезопасность в Украине: что происходит

Сайты областных управлений полиции по всей Украине 23 сентября подверглись кибератаке. Неизвестные обнародовали на региональных сайтах ряд фейковых сообщений.

После этого специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины.

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Автор: Константин Гончаров