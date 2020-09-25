Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине за последние 5 лет количество киберпреступлений увеличилось в два с половиной раза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ZOOM-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности».
«Открытое свободное киберпространство - это новые возможности, свобода, развитие инноваций. Это так, но в то же время это новое поле для преступлений и новые виды преступлений. С безграничными возможностями интернета в нашу жизнь вошла киберпреступность», - сказал Аваков.
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По словам министра, по оценкам ведущего исследователя кибербезопасности Cybersecurity Ventures, до 2021 года глобальные убытки от киберпреступлений достигнут почти 6 трлн долларов США в год. В целом в мире киберпреступления растут на 30-40% в год.
«В Украине за последние 5 лет количество киберпреступлений увеличилось в два с половиной раза. Киберполиции фиксирует рост таких видов преступлений - вмешательство в работу информационных систем и их умышленное повреждение, незаконный сбор, хранение, использование и распространение персональных данных и информации с ограниченным доступом, создание каналов распространения оружия и наркотиков, незаконные финансовые операции, в том числе с цифровыми валютами, кражи и мошенничество в сети Интернет, спам и вирусные программы», - сообщил Аваков.
Кибербезопасность в Украине: что происходит
- Сайты областных управлений полиции по всей Украине 23 сентября подверглись кибератаке. Неизвестные обнародовали на региональных сайтах ряд фейковых сообщений.
- После этого специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины.
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