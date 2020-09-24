Рабочая группа уже предоставляет Национальному координационному центру кибербезопасности свои предложения.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины.

Читайте такжеХакеры смогли взломать новую iOS 14

Как информирует пресс-служба Совета нацбезопасности, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, на базе НКЦК была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители ключевых государственных органов – субъектов обеспечения кибербезопасности. Они уже начали предоставлять НКЦК свои предложения.

«Стратегия будет определять приоритеты национальных интересов Украины в сфере кибербезопасности, а также основные подходы и направления к формированию вопросов киберзащиты», - отметил Данилов.

Он добавил, что при подготовке Стратегии учтены лучшие международные практики. К ее разработке также будут привлекаться специалисты частного сектора и общественности, специализирующиеся на вопросах кибербезопасности.

Также в СНБО добавили, что подготовка Стратегии кибербезопасности осуществляется после утверждения Стратегии национальной безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский указом № 392 ввел в действие решение СНБО от 14 сентября «О Стратегии национальной безопасности Украины».

Массовые хакерские атаки в Украине на официальные сайты и распространение фейков

Сайты областных управлений полиции по всей Украине 23 сентября подверглись кибератаке. Неизвестные обнародовали на региональных сайтах ряд фейковых сообщений:

На сайте Варашского горсовета (г. Вараш Ривненской области) 23 сентября появилось фейковое сообщение о якобы выбросе радиации на Ривненской АЭС. Эту информацию поспешили опровергнуть как в горсовете, так и на самой электростанции.

На сайте Львовской полиции появился фейк о гибели трех бойцов ВСУ. Сейчас во Львовской области проходят международные военные учения «Rapid Trident-2020».

Полиция Николаевской области сообщила о несанкционированном вмешательстве в работу своего официального вебсайта, он временно отключен. В местном журналистском Facebook сообществе сообщили, что там была обнародована ложная информация о ДТП с пятью погибшими.

Аналогичная ситуация сложилась с полицией Херсонской области. На ее сайте появилось фейковое сообщение о гибели американских военных советников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко