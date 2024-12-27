Наблюдение за стрижами группой ученых позволило совершить удивительное открытие.

Перелеты на самолете между странами могут показаться изнурительными и долгими для людей, но для птиц это обычное дело. Мало того, даже самый долгий рейс в мире не сравнится с тем, на что способен обыкновенный стриж, пишет IFLScience.

В издании рассказали, что валлийский орнитолог Рональд Локли еще в 1970-х годах предположил, что стрижи способны лететь 10 месяцев подряд без приземлений на землю. Тем не менее группе исследователей из Лундского университета в Швеции удалось подтвердить эту теорию только в 2016 году.

В журнале Current Biology подробно расписан ход исследования ученых, которые следили за 13 взрослыми особями стрижей. Исследователи пометили их крошечными регистраторами данных, оснащенными акселерометрами для регистрации их полетной активности и датчиками уровня освещенности для определения местоположения птиц.

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Отмечается, что за некоторыми стрижами следили в течение нескольких лет, пока они мигрировали из Швеции на юг Сахары зимой и обратно. Исследование показало, что большую часть времени птицы проводят в воздухе. Всего стрижи находились на земле только два месяца в году, оседая для размножения.

По словам ученых, остальные 10 месяцев некоторые птицы иногда приземлялись на короткое время, но все равно проводили в полете более 99,5% своего времени. Три стрижа находились в воздухе все 10 месяцев своей миграции.

Ученые считают, что разница между птицами, которые совершали дальние перелетыи без остановок и теми, кто приземлялся, может заключаться в их оперении. У стрижей, которые приземлялись на землю не линяли перья крыльев, а у остальных птиц линька прошла и появились новые перья.

"Линька или не линька может указывать на небольшие различия в их общем состоянии или количестве паразитов, а также объяснять поведение отдельных птиц в полете", - объяснил автор исследования Андерс Хеденстрем в своем заявлении.

В интервью для Nature исследователь заявил, что стрижам удается так долго находиться в воздухе, потому что они эволюционировали как очень эффективные летуны с обтекаемой формой тела, а также длинными и узкими крыльями. По его словам, благодаря этому птицы расходуют меньше энергии, а питаются насекомыми в воздухе.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, что чума свирепствовала в Египте задолго до Европы. Исследователи обнаружили в египетской мумии первые доказательства распространения бубонной чумы за пределами Европы и Азии.

Кроме того, ученые сделали удивительное открытие о детенышах китов. Исследователи заметили, что они издают просительные призывы, когда хотят получить от матери молоко.

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