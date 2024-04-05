Снимок показывает лаву, которая вытекает из двух активных кратеров вулкана в Исландии.

На снимках NASA, которые были сделаны из космоса, можно увидеть, как увеличивается площадь земли, которая обуглена извержением вулкана на полуострове Рейкьянес, что находится в Исландии. Известно, что крайний раз вулкан извергался 16 марта. Об этом пишет Newsweek.

Также до этого извержение было 18 декабря 2023 года, после этого 14 января и 8 февраля 2024 года.

Отмечается, что крайнее извержение вулкана продолжается до сих пор, там выливается лава из 2-километровой трещины и выжигается значительная территория прилегающего региона, приближаясь к границам города Гриндавик.

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"Эксперты из Национальной земельной службы Исландии обработали спутниковые данные от 27 марта, которые показывают, что площадь лавового поля тогда составляла 5,99 км2, а объем лавы с начала извержения - 25,7 ± 1,9 млн м3. Средняя скорость вытекания лавы из кратеров была оценена в 7,8 ± 0,7 м3/с, что очень сопоставимо со скоростью вытекания во время первой фазы извержения Гелдингадалира в 2021 году", - говорится в сообщении Исландского метеорологического бюро от 2 апреля.

Снимок NASA, который был сделан 30 марта, показывает лаву, которая вытекает из двух активных кратеров и большую полосу почерневшей земли, которая была сожжена и покрыта охлажденной лавой из-за извержения, которые продолжаются в течение последних нескольких месяцев.

Сейчас извержение находится в стабильном состоянии, но ожидается, что скоро оно пойдет на спад.

"Извержение в ряде кратеров Сундхнукур продолжается, и два кратера сейчас активны. Третий кратер, который был намного меньше двух других, был погашен на Пасху. Вулканический тремор остается стабильным. Инфляция в Сварценги не была обнаружена в последние дни, что указывает на то, что меньше магмы накапливается в магматическом резервуаре под Сварценги, а вместо этого течет к кратерам, где она извергается", - добавили в Исландском метеорологическом бюро.

Известно, что во время того, как началось крайнее извержение вулкана, 16 марта эвакуировали соседнюю Голубую лагуну и рыбацкий городок Гриндавик, пострадавший от лавы, которая вытекала во время нескольких прошлых извержений.

"Нынешние извержения вокруг Гриндавика также существенно отличаются от извержения Эйяфьятлайокютля 2010 года, которое создало огромные шлейфы пепла, на несколько недель нарушившие воздушное сообщение. Извержение Эйяфьятлайокютля началось под ледником, что позволило талой воде взаимодействовать с лавой во время извержения", - объяснил исследователь вулканов из Университета Маккуори в Австралии Крис Ферт в интервью Newsweek.

Извержение вулкана: последние новости

Как писал УНИАН, в марте из-за извержения вулкана в Исландии мощные потоки лавы захлестнули полуостров Рейкьянес. Известно, что извержение началось вечером 16 марта. Тогда вулкан выпустил в ночное небо оранжевые струи светящейся лавы.

Также сообщалось, что в начале марта на Галапагосских островах началось извержение крупного вулкана Ла Кумбре. Тогда местные власти отмечали, что непосредственной опасности для населения нет, ведь остров, на котором расположен вулкан, необитаем.

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