По Европе распространяется диоксид серы от активного вулкана в Исландии.

Вулканические выбросы диоксида серы из Исландии достигли континентальной Европы. Об этом сообщает The Watchers.

Напомним, что последнее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии началось 16 марта 2024 года и продолжается с довольно постоянной интенсивностью. С декабря 2023 года было зарегистрировано уже четыре извержения. Это событие привлекло внимание специалистов из-за больших объемов диоксида серы (SO2), выбрасываемых в атмосферу.

Как сообщается, шлейфы от вулкана движутся на восток от Северной Атлантики через Ирландию и Великобританию. Выбросы достигли Скандинавии 20 марта, пересекли Балтийское море и достигнут стран Балтии, Польши и северо-запада России в пятницу, 22 марта.

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"Мы внимательно следим за шлейфом, пока он движется над Северной Европой, хотя мы не ожидаем, что это окажет какое-либо влияние на качество приземного воздуха или климат", - говорят ученые.

Извержение вулкана в Исландии - подробности

В январе 2021 года в Исландии около города Гриндавик произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Это было первое извержение в этом районе за более чем 800 лет.

В последнее время активность вулкана вновь увеличилась. С декабря 2023 года произошло уже четыре извержения, последнее из которых продолжается в настоящий момент.

Жителей города Гриндавик пришлось эвакуировать, а на подступах к городу возвели защитные сооружения от лавы.

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