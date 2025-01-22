Луна вскоре может стать домом для передового центра обработки данных благодаря стартапу Lonestar Data Holdings из США.
По данным Reuters, Lonestar использует ракету SpaceX Falcon 9 для запуска полностью собранного центра обработки данных, скорее всего, в феврале.
Этот небольшой, полностью функционирующий центр обработки данных будет использоваться в предстоящей миссии лунного посадочного модуля Intuitive Machines.
"Это будет первый физический центр обработки данных, запущенный за пределы планеты. Он обслуживает множество клиентов... и расширит эти возможности", - говорится в сообщении компании.
Лунный центр обработки данных Lonestar не будет работать для приложений, требующих немедленного доступа к данным. Вместо этого он отдает приоритет безопасному и долгосрочному сохранению важной информации.
Lonestar привлекла несколько известных клиентов для своего лунного центра обработки данных под названием Freedom. Среди этих клиентов: штат Флорида, правительство острова Мэн, фирма искусственного интеллекта Valkyrie и поп-рок-группа Imagine Dragons.
Как сообщается, центр обработки данных Freedom будет работать на солнечной энергии и использовать твердотельные накопители с естественным охлаждением, что делает его экологически устойчивым.
Лунный центр обработки данных будет иметь наземное резервное копирование.
Lonestar считает, что хранение критически важных данных на Луне дает несколько ключевых преимуществ. Во-первых, обеспечивает защиту от стихийных бедствий, кибератак и даже потенциальной геополитической нестабильности на Земле. Во-вторых, оно снижает воздействие на окружающую среду крупных центров обработки данных, которые потребляют огромное количество энергии.
Создание этого лунного центра обработки данных также может принести пользу программе NASA Artemis, которая направлена на установление долгосрочного присутствия человека на Луне.
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