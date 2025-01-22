Похоже, что спутник Земли будет кишеть коммерческими проектами в ближайшие годы.

Луна вскоре может стать домом для передового центра обработки данных благодаря стартапу Lonestar Data Holdings из США.

По данным Reuters, Lonestar использует ракету SpaceX Falcon 9 для запуска полностью собранного центра обработки данных, скорее всего, в феврале.

Этот небольшой, полностью функционирующий центр обработки данных будет использоваться в предстоящей миссии лунного посадочного модуля Intuitive Machines.

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"Это будет первый физический центр обработки данных, запущенный за пределы планеты. Он обслуживает множество клиентов... и расширит эти возможности", - говорится в сообщении компании.

Лунный центр обработки данных Lonestar не будет работать для приложений, требующих немедленного доступа к данным. Вместо этого он отдает приоритет безопасному и долгосрочному сохранению важной информации.

Lonestar привлекла несколько известных клиентов для своего лунного центра обработки данных под названием Freedom. Среди этих клиентов: штат Флорида, правительство острова Мэн, фирма искусственного интеллекта Valkyrie и поп-рок-группа Imagine Dragons.

Как сообщается, центр обработки данных Freedom будет работать на солнечной энергии и использовать твердотельные накопители с естественным охлаждением, что делает его экологически устойчивым.

Лунный центр обработки данных будет иметь наземное резервное копирование.

Lonestar считает, что хранение критически важных данных на Луне дает несколько ключевых преимуществ. Во-первых, обеспечивает защиту от стихийных бедствий, кибератак и даже потенциальной геополитической нестабильности на Земле. Во-вторых, оно снижает воздействие на окружающую среду крупных центров обработки данных, которые потребляют огромное количество энергии.

Создание этого лунного центра обработки данных также может принести пользу программе NASA Artemis, которая направлена ​​на установление долгосрочного присутствия человека на Луне.

Другие новости о космосе

Ученые долг считали, что Луна появилась в результате катастрофического столкновения Земли с протопланетой размером с Марс, но новые исследования ставят под сомнение эту теорию. Ученые из Геттингенского университета и Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы проанализировали изотопы кислорода в лунных породах и обнаружили еще одну версию понимания того, как именно была сформирована Луна и откуда на Земле появилась вода.

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