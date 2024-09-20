Археологические свидетельства о таких лодках являются редкими.

Скандинавы, скорее всего, использовали лодки из кожи животных для охоты и торговли примерно 5 тысяч лет назад. Об этом говорится в исследовании, благодаря которому ученые узнали больше информации о "морской специализированной" ранней культуре Европы, пишет The Independent.

Известно, что культура ямочно-гребенчатой керамики (PWC), которая была названа из-за характерной глиняной посуды с глубокими ямами, мигрировала с Востока и поселилась на территории современной Скандинавии, а именно на частях Швеции, Дании и Финляндии, между 3500 и 2300 годами до нашей эры.

Исследователи считают, что эта "морская специализированная" группа выделялась среди ранних европейских обществ каменного века, ведь продолжала заниматься охотой на тюленей и рыболовством в то время, когда на континенте уже более пяти веков существовало сельское хозяйство. Кроме того, они совершали дальние путешествия через Балтийское море и проливы Каттегат и Скагеррак.

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Для того, чтобы осуществлять такие путешествия, древняя культура нуждалась бы в качественных лодках, однако ученые отмечают, что археологические свидетельства о таких лодках являются редкими.

"Хотя существуют некоторые свидетельства о каноэ, изготовленные PWC из выдолбленных деревянных бревен, исследователи говорят, что они были слишком малы для открытого моря, и, вероятно, использовались только для передвижения по внутренним озерам. сейчас археологи предполагают, что древние скандинавы, вероятно, использовали лодки из шкур животных для рыбалки, охоты, путешествий и торговли на большие расстояния в открытых морских водах", - рассказывают в материале.

Также эти лодки были, скорее всего, приспособлены для дальних путешествий в открытом море.

"Поскольку мы знаем, что люди PWC совершали такие путешествия, очень вероятно, что они использовали для этого более совершенные суда, чем простые деревянные лодки. Однако, какие именно типы лодок они использовали, остается открытым вопросом", - отмечают ученые в новом исследовании, опубликованном в Journal of Maritime Archaeology.

В то же время ученые высказали подозрения, что шкуры тюленей и тюлений жир, скорее всего, использовались как главные элементы для гидроизоляции кожаных лодок. В исследовании добавляют, что обрезки шкур и тюлений жир - это два самых распространенных материала, которые были найдены на археологических раскопках PWC, которые могли бы быть ключевыми для изготовления лодок из кожи.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, ученые обнаружили в мозге человека микропластик. Его нашли в мозговом центре обоняния, а именно в обонятельной луковице. По словам ученых, крошечные частицы пластика, которые сейчас повсюду присутствуют в воздухе, скорее всего, вдыхались умершими в течение жизни.

Также сообщалось, что гориллы помогли людям открыть новые виды растений, которые имеют ранее неизвестные лекарственные свойства. В частности в составе этих растений есть большое количество антиоксидантов, а также вещества, которые хорошо могут бороться с микробами.

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