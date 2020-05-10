У каждого восьмого украинца один пароль на все аккаунты

54% украинцев используют несколько различных, но не уникальных паролей, а уникальный пароль для каждого аккаунта используют 34%.

Каждый восьмой украинец использует один пароль на все аккаунты.

Об этом сообщается в исследовании Fabrizio Ward для Visa.

54% украинцев используют несколько различных, но не уникальных паролей, а уникальный пароль для каждого аккаунта используют 34%.

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Из всех способов идентификации пользователи в Украине считают наиболее надежными отпечаток пальца (89%), сканирование сетчатки (87%), одноразовый пароль (83%) и сканирование лица (73%), свидетельствуют результаты исследования.

Почти все опрошенные минимум один раз пользовались биометрией для идентификации. При этом 67% опрошенных украинцев считают, что биометрия быстрее, чем пароль, а 71% – она проще.

Уточняется, что чаще всего респонденты использовали отпечатки пальцев (66% – минимум один раз, 36% – регулярно) и реже – распознавание лица (35% – хотя бы один раз, 13% – постоянно).

Наименее популярными оказались поведенческая биометрия и распознавание голоса, которые соответственно 28% и 27% опрошенных использовали минимум по одному разу.

Как сообщал УНИАН, в связи с празднованием Всемирного дня паролей специалисты ESET подготовили список 5 самых распространенных ошибок, которые допускают пользователи, при создании и использовании паролей.