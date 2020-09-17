Чипсет A14 Bionic может оказаться не таким мощным, как ожидалось.

На презентации 15 сентября компания Apple так и не показала новое поколение смартфонов iPhone. Но в сети появились данные с якобы результатами теста нового iPhone 12 Pro Max в бенчмарке AnTuTu: раскрыты его характеристики и общая производительность.

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Об этом сообщает 4PDA. Отмечается, что Apple показала свой новый чипсет A14 Bionic, на котором должны быть построены новинки. Результаты теста позволяют предположить, что он не такой мощный, как ожидалось.

Согласно попавшему в сеть скриншоту, iPhone 12 Pro Max построен на чипе A14 Bionic, оснащен 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. В качестве ОС указана ещё не анонсированная iOS 14.1.

В тесте AnTuTu новинка набрала 572 333 балла – примерно на 8% больше, чем у прошлогоднего iPhone 11 Pro Max. Последний выдает в тесте около 530 тысяч баллов.

Более глубокое сравнение между устройствами показывает, что по части CPU iPhone 12 Pro Max мощнее iPhone 11 Pro Max приблизительно на 16%, а по возможностям GPU — всего на 3,5%.

Презентация iPhone 12

Дата презентации новых линейки iPhone все еще не объявлена. Ожидается, что новые смартфоны покажут публике в октябре.

По данным СМИ, компания покажет сразу четыре новых модели айфона: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и топовый iPhone 12 Pro Max.

На презентации 15 сентября Apple показала новый планшет iPad Air, который работает на новом процессоре A14 Bionic. Этот же чип будет, вероятно, будет использоваться в iPhone 12.

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Автор: Дмитрий Захаров