Эта информация позволит соцсети, в частности, персонализировать рекламу.

Для пользователей Instagram сделает обязательной графу о дате рождения.

Об этом говорится в сообщении Instagram.

В компании объясняют, что таким образом хотят усовершенствовать безопасность для молодежи и "обеспечить правильный опыт для правильной возрастной группы".

Эта информация позволит соцсети персонализировать рекламу, запрещая контент 18+ для детской аудитории.

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Похожую политику показа постов с "деликатным содержимым" практикует Facebook, однако соцсеть позволяет его просматривать без указания возраста – для этого достаточно просто щелкнуть на изображение.

Новые изменения будут касаться уже зарегистрированных пользователей, которые не указали дату рождения. Соответствующие уведомления появятся на экранах смартфонов во время открытия приложения. В случае игнорирования человек просто не сможет им пользоваться.

Правильность возраста будет определять искусственный интеллект – в ходе анализа постов, в которых человека поздравляли с днем рождения.

В марте Instagram внес изменения, запрещающие взрослым отправлять сообщения юзерам до 18 лет, которые на них не подписаны. А в июле соцсеть начала использовать по умолчанию новые учетные записи, принадлежащие подросткам до 16 лет в личных настройках.

Пока неизвестно, когда новые вступят в силу новые правила.

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Автор: Иван Бойко