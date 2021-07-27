В соцсети появится реклама для несовершеннолетних, а их страницы будут скрывать от подозрительных аккаунтов.

Руководство компании Instagram намерено изменить правила относительно страниц подростков, чтобы сделать одноименную соцсеть для них безопаснее.

Об этом сообщили в официальном блоге Instagram 27 июля.

Во-первых, новые аккаунты детей до 16 лет хотят сделать закрытыми по умолчанию, а уже зарегистрированные подростки получат предложение ограничить доступ к своей странице.

Во-вторых, новый алгоритм определит "потенциально подозрительные" аккаунты взрослых и помешает им взаимодействовать с учетными записями молодых людей. Под "потенциально подозрительных" подпадут недавно заблокированные пользователи или те, на кого поступали жалобы от подростков.

Читайте такжеЦукерберг пообещал пользователям Instagram и Facebook миллиард долларовВ-третьих, планируется введение таргетированной рекламы для несовершеннолетних пользователей. Причем это коснется не только Instagram, а и соцсети Facebook и мессенджера Messenger.

Стоит отметить, что это далеко не единственные обновления соцсети за последнее время. Например, недавно пользователям позволили скрывать счетчик лайков под публикациями.

Кроме того, в марте была запущена облегченная версия приложения для Android — Instagram Lite.

Автор: Станислав Кожемякин