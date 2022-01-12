Ученые нашли хитрый и дешевый способ удаления метана из воздуха.

Команда Массачусетского технологического института (МТИ) продемонстрировала новый способ удаления метана из воздуха - использовали ингредиент наполнителя для кошачьих туалетов.

Об этом сообщили на сайте МТИ.

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Американские ученые разработали новый метод удалению газа из воздуха. Для него использовали цеолит - тип глины, который можно встретить в наполнителе для кошачьих туалетов.

"Команда обнаружила, что обработка цеолита небольшим количеством меди делает материал очень эффективным при поглощении метана из воздуха даже при чрезвычайно низких концентрациях", - говорится в сообщении.

Этот метод имеет ряд преимуществ, одно из которых - дешевизна. Другие методы, как правило, используют дорогие катализаторы, такие как платина или палладий.

Также новый процесс, вероятно, окажется менее рискованным и опасным. Ранее разработанные методы требовали соблюдения температурного режима в 600 градусов Цельсия. Это опасно, поскольку метан и кислород легко воспламеняются сами по себе и в сочетании. Новый метод, по-видимому, имеет максимальную эффективность при температуре около 300 градусов по Цельсию. Это значит, что и энергии для нагрева потребуется меньше.

Кроме того, он может работать при концентрациях метана ниже, чем другие методы. В результате обработки метан превращается в углекислый газ, оказывающий меньшее воздействие на атмосферу.

Метод предлагают использовать в местах, которые являются концентрированным источником метана - молочные коровники, угольные шахты.

На его усовершенствование ученые получили грант от Министерства энергетики США в размере 2 миллионов долларов.

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